Autosportfederatie FIA verhoogt maximale boetes in Formule 1 flink

Autosportfederatie FIA verhoogt de maximale boetes in de Formule 1 drastisch. Het bedrag gaat omhoog van 250.000 euro naar 1 miljoen euro, is donderdag bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin bekendgemaakt.

De FIA noemt als reden voor de flinke verhoging dat het bedrag de voorbije twaalf jaar onveranderd is gebleven en niet meer overeenkwam met de huidige ontwikkelingen in de Formule 1.

De aanpassing heeft betrekking op alle overtredingen tijdens een Formule 1-weekend die door de racestewards worden waargenomen. Dat geldt voor zowel teams, coureurs als andere individuen. Volgens de sportcode van de FIA ​​moeten boetes binnen 48 uur worden betaald. Wanbetalers mogen niet meedoen totdat de boete is betaald.