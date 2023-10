Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe duur je de goedkoopste elektrische Mini kan maken

De nieuwe Cooper is de goedkoopste volledig elektrische Mini. De EV heeft een vanafprijs van 35.990 euro. Maar hoe duur kan je het model maken?

Autovisie duikt in de configuratie en vinkt alle opties aan. Hoe duur kunnen we de auto maken?

De duurste goedkoopste elektrische Mini

We beginnen door te kiezen voor de SE-variant. De goedkopere E met 180 pk en 305 kilometer aan range is er vanaf net geen 36 mille. Voor de SE met 218 pk en 402 kilometer aan range met je minimaal 38.990 euro kwijt.

Om direct de prijs op te krikken, kiezen we direct voor de Mini Cooper SE in de John Cooper Works-uitvoering. Het prijskaartje is ondertussen al bijna 48 mille. Voor een kleur hoeven we niet bij te betalen. Ook de 18 inch wielen kunnen we niet wijzigen. Voor de strepen op de motorkap hoef je in dit geval ook niets extra’s neer te leggen, die zitten al in het JCW-pakket.

Nog wel aan te vinken is het ‘Pakket XL’. Je krijgt dan functies als automatisch dimmende spiegels, een glazen panoramadak, beter geluidssysteem en verwarde voerstoelen.

Geen laadkabels

Om de goedkoopste duurste elektrische Mini op te laden, kan je kiezen voor het ‘Charge Pack’ met thuislaadpaal voor net geen 1.600 euro. Ook is er een normale laadkabel, die met het Charge Pack onnodig is. Er zijn ook nog andere adapters te bestellen, maar die horen striktgenomen – net als de laders – niet bij de duurste versie van deze auto. We nemen de laders dus niet mee in de berekening.

Dit kost de Mini Cooper

De duurste goedkoopste elektrische Mini heeft een prijskaartje van 51.640 euro. Dat is dus zo’n 15,5 duizend euro meer dan de instapper.