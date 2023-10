Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze exclusieve Aston Martin occasion is net zo betrouwbaar als een Toyota

Toyota’s staan bekend om hun betrouwbaarheid en degelijkheid. Aston Martin is daarentegen meer gericht op luxe, prestaties en een mooi design. Maar wat als je die twee combineert. Dan krijg je het beste van twee werelden, toch? De ideale occasion.

Aston Martin kwam in 2010 op de proppen met de Cygnet. De kleine stadsauto heeft de grille van een Britse supercar, maar is onderhuids toch een andere auto.

Aston Martin Cygnet is eigenlijk een Toyota

De Aston Martin Cygnet is namelijk een Toyota IQ met een ander uiterlijk. Dit betekent dat er onder de motorkap van de occasion een 1,3-liter 3-in-lijn benzinemotor ligt die 86 pk en 91 Nm aan koppel levert. Er is overigens ook een versie met V8 gebouwd.

De Aston Martin is dus net zo betrouwbaar als de Toyota en heeft een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 23,3. De Brit is wel anders vormgegevens dan de Japanner. Zo is het front van de occasion anders, heeft het model achterlichten die lijken op die van een supercar en is het interieur vormgegeven als een Mini-DBS, al is dat wellicht te veel eer.

De auto heeft geen bijzondere techniek, maar is desondanks wel exclusief. Het model is slechts twee jaar in productie geweest. Dit resulteerde in zo’n 150 verkochte exemplaren per jaar. In Nederland staan er op dit moment 16 Cygnets geregistreerd.

Er staat er dan ook maar een als occasion te koop. De Aston Martin is voorzien van Safety Car-livery en heeft zelfs zwaailichten op het dak.

Een dure occasion

De bijzondere Aston Martin heeft wel en flink prijskaartje. Dit exemplaar komt uit 2011 en heeft net geen 50.000 kilometer op de teller staan. De verkoper vraagt er bijna 50 mille voor Britse Japanner. Voor dat geld kan je ook 10 Toyota iQ’s kopen!