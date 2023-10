Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Amerikaanse EV-fabrikant verliest meer dan 300.000 euro op iedere auto

Grote autofabrikanten verdienen over het algemeen veel geld, maar lang niet ieder merk en model is winstgevend. Als een auto niet aanslaat bij het publiek, wordt er veelal flink verlies gedraaid. Zo ook bij deze Amerikaanse EV-fabrikant Lucid die meer dan 300.000 euro per auto verliest.

Dat winst maken niet makkelijk is, met name als beginnende autofabrikant, bewees Elon Musk. Ondanks de grote populariteit van Tesla moest het merk in 2019 een verlies van 862 miljoen dollar incasseren. Een jaar laten was het merk wel winstgevend. Al lag dit meer aan de regelgeving dan de verkoop van auto’s. Hoe dat zit, lees je hier.

De Lucid Air

Landgenoot Lucid doet het een stuk minder goed dan Tesla. Het merk heeft op dit moment één model: de Air. Die EV kost in de ‘goedkoopste’ uitvoering 115.000 euro. Een flink prijskaartje, maar de Pure heeft dan ook 487 pk en een 92 kWh accupakket.

De verkoopcijfers van de Lucid Air blijken flink tegen te vallen. Dit (derde) kwartaal zijn er in totaal pas 1.550 auto’s gebouwd en 700 auto’s staan nog klaar voor eindmontage in Saoedi-Arabië. De productie ligt een stuk lager dan in het tweede kwartaal van 2023. Toen werden er 2.173 auto’s gebouwd.

Meer dan 300.000 euro verlies per auto

Persbureau Bloomberg schat in dat voor elke Lucid Air die gebouwd wordt de fabrikant 338.000 dollar (bijna 321.000 euro) verliest. Dit komt doordat het merk veel minder auto produceert dan eigenlijk de bedoeling was. Lucid heeft zichzelf als doel gesteld 10.000 auto’s in een jaar te produceren. Dat gaan ze naar verwachting niet meer halen.

Lucid is niet het enige merk dat flinke verliezen moet incasseren. Ook het Chinese Nio legt veel geld toe per auto, al is het geen 3 ton. Echter, Tesla heeft laten zien dat het goed kan komen met de winst en bijna iedere fabrikant heeft modellen gehad waar ze verlies op hebben gemaakt. Toch is het extreme verlies per auto geen goed nieuws voor Lucid.