Levensgrote LEGO Lamborghini Sian in Nederland te zien

Een levensgrote Lamborghini Sian van LEGO is te zien in Nederland. De auto staat tot 24 oktober bij LEGO World in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het is niet voor het eerst dat we dit bouwwerk zien. 2021 kwamen de eerste foto’s van deze Sian naar buiten. Nu kan je hem dus ook in het echt zien.

Levensgrote Lamborghini Sian van LEGO

De Lamborghini Sian bestaat uit meer dan 400.000 Technic-steentjes. Er is gebruik gemaakt van 154 verschillende onderdelen waarvan twintig speciaal voor dit model ontworpen zijn. In totaal duurde het bouwen en ontwikkelen van het kunstwerk 8660 uur. Een team van vijftien mensen heeft aan de LEGO-Lambo gewerkt.

LEGO heeft de Sian in samenwerking met Automobili Lamborghini gebouwd. Het kunstwerk is daardoor op de millimeter identiek aan de originele supercar.

Althans, wat uiterlijk betreft. Want achter de voorstoelen ligt in dit geval geen V12 hybride die 784 pk levert. Wat wel werkt, is de verlichting. Sian betekent in het dialect van Bologna, de regio waar Lamborghini is gehuisvest, ‘flits’ of ‘bliksem’, dus de bijzondere lampen moesten wel werken. De LEGO-versie heeft ook nog verlichting bij de deuren en luchthappers aan de zijkant.

Zelf er een bouwen

Leuk natuurlijk zo’n levensgrote LEGO Lamborghini Sian. Maar nadat je bij de beurs bent geweest, is de auto al snel weer vertrokken uit Nederland. Gelukkig kan je zelf ook een Sian bouwen. Nee, je hoeft hier niet bijna 9000 uur in te steken.

Voor 319 euro koop je de kleinere LEGO-set die bestaat uit 3696 onderdelen. Makkelijk is de set niet. Eenmaal opgebouwd is de auto erg gedetailleerd met zelfs een versnellingsbak, beweegbare zuigers en vierwielaandrijving. Ook de vleugeldeuren kunnen scharnieren.

De felgroene kleur en gouden wielen op het Lego-model zijn ook beschikbaar op de echte Lamborghini Sián.