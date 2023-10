Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit Chinese merk verliest 33.000 euro op iedere auto die het verkoopt

BYD is inmiddels de grootste producent van EV’s ter wereld. Het bedrijf harkte in het eerst halfjaar van 2023 ruim 1,4 miljard euro aan winst binnen. Maar niet alle Chinese merken zijn zo gezond.

Nio – dat langs de A2 het oude pand van Peugeot en Carnext heeft ingenomen – maakt mooie elektrische auto’s met interessante techniek. Maar winstgevend is het merk allerminst.

Chinese merken krijgen steun

In april, mei en juni van dit jaar verloor Nio maar liefst 808 miljoen euro, zo schrijft de New York Times. Dat komt neer op een verlies van meer dan 33.000 euro per verkochte auto.

Nio heeft ongeveer 11.000 mensen in dienst, maar verkoopt wereldwijd slechts 8000 auto’s per maand. Hoe de fabrikant dan toch kan blijven bestaan? Met hulp van de Chinese regering.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

In 2020 stond Nio op omvallen. Het bedrijf kon alleen op de been blijven door een kapitaalinjectie van een lokale overheid (950 miljoen euro) en een staatsbank (1,5 miljard euro).

Europees onderzoek naar steun

De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de staatssteun die Chinese autofabrikanten krijgen. Op woensdag kondigde het blok aan een onderzoek te starten, met als mogelijk gevolg importheffingen op Chinese auto’s.

Export China sterk gestegen

De export van Chinese EV’s is in de afgelopen drie jaar met 851 procent gestegen en gaat met name naar de EU-landen. Het onderzoek naar de Chinese staatssteun ligt gevoelig, want als Europa heffingen introduceert, zal China dat op zijn beurt ook doen.

Europese merken hebben steeds meer last van hun Chinese concurrenten, die elektrische voertuigen een stuk goedkoper kunnen bouwen, onder meer door de lagere lonen in China.