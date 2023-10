Door deze Bentley Continental GT is de originele raceauto niet compleet | Sjoerds Weetjes 368

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. In elke aflevering vertelt Sjoerd van Bilsen je een bijzonder verhaal over een auto. Gaat het niet om een uniek achtergrondverhaal bij een specifiek model, dan wel over een apart item op de auto of het unieke karakter van het model. Hij vertelt je op eigen wijze hoe een auto tot stand is gekomen of legt je uit waarom er voor de auto bepaalde keuzes zijn gemaakt. Of hij geeft aan wat er tijdens de ontwikkeling of het designproces van het type anders ging. Elke vrijdag publiceert Autovisie een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Voor de liefhebber, door de liefhebber.