Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen glibbert naar beste tijd in training op zandbaan Qatar

Max Verstappen is de Grote Prijs van Qatar voortvarend begonnen in lastige omstandigheden. Hij zette op het zanderige circuit van Losail de beste tijd op de klokken in de eerste vrije training. De Nederlander kan zaterdag in de sprintrace al zijn derde wereldtitel veiligstellen.

De coureur van Red Bull was in zijn snelste ronde tijdens de oefensessie ruim 3 tienden van een seconde rapper dan de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari. Monegask Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de derde tijd, maar hij gaf wel bijna een halve seconde toe op Verstappen.

Vanwege de sprintrace was de eerste training ook meteen de laatste. De coureurs rijden later op vrijdag een kwalificatierace voor de Grote Prijs op zondag. Op zaterdag volgt voorafgaande aan de sprintrace een sprint shoot-out.

Veel zand

Er lag door een stevige wind veel zand op de racebaan, dat het nieuwe asfalt nog gladder maakte. Het eerste wat Verstappen aan zijn team doorgaf toen hij zijn Red Bull het circuit opstuurde was: oei, het is glibberig. Even later zorgde de glinstering van de ondergaande zon ervoor dat hij bijna niks zag. Alle coureurs reden voorzichtig hun eerste rondjes, maar geleidelijk aan durfden ze de snelheid te verhogen. Toch had vrijwel iedereen moeite de goede lijn te rijden.

Lang stond Leclerc bovenaan met de beste tijd, gereden op de mediumband. Met nog zo’n 6 minuten te gaan waagde Verstappen nog een poging op de zachte band en prompt reed hij met 1.27,428 de snelste ronde van allemaal.

Verstappen heeft te kennen gegeven dat hij het liefst zaterdag al de titel binnenhaalt. Hij is kampioen als hij bij de eerste zes eindigt. Dan heeft hij zoveel punten verzameld in het kampioenschap dat hij niet meer in te halen is. De 26-jarige Limburger is bijzonder dominant dit seizoen; hij won dertien van de zestien races.