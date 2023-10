Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen pakt in Qatar tiende poleposition van het seizoen

Max Verstappen start zondag van poleposition in de Grote Prijs van Qatar. De coureur van Red Bull won met overmacht de kwalificatierace op het circuit van Losail. Hij klokte in de derde en laatste sessie een tijd van 1.23,778 en daar kwam geen van zijn concurrenten bij in de buurt. Het is de tiende keer dit seizoen dat hij de pole pakt.

Mogelijk start hij zondag al als drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Hij kan namelijk zaterdag in de sprintrace al de benodigde 3 punten pakken, waarmee hij zijn derde titel kan veiligstellen.

Lando Norris leek de beste van de rest in de kwalificatie. De Brit van McLaren noteerde de tweede tijd, die bijna 3 tienden van een seconde langzamer was dan die van Verstappen. Maar de stewards schrapten de tijd kort na afloop, omdat hij de grenzen van de baan had overschreden. Landgenoot George Russell schoof daardoor op naar de tweede plaats met zijn tijd van 1.24,219, die ruim 4 tienden boven die van Verstappen lag. Het betekent dat Russell zondag naast Verstappen op de eerste startrij staat.

Meer grip

In de enige training eerder op vrijdag gleden de auto’s over de nieuw geasfalteerde racebaan, waar door de wind constant zand opwaaide. Alle coureurs hadden moeite om op snelheid de goede lijnen te rijden. Ook Verstappen, maar hij zette wel de beste tijd neer.

In de kwalificatie in de koelere avond lag het circuit er beter bij. De tijden gingen allengs naar beneden op een baan waar meer grip was. Verstappen noteerde in de eerste sessie (Q1) de beste tijd en was ook in de tweede sessie (Q2) de snelste, al had hij bijna een aanrijding met de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, die hem hinderlijk in de weg reed. Sainz zou ook worden uitgeschakeld in Q2, evenals Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Hun beste tijden werden geschrapt vanwege het overschrijden van de baangrenzen.

Titel

In de derde sessie (Q3) zette Verstappen meteen zijn beste rondje neer. Een tweede poging brak hij af, maar hij kon het zich veroorloven.

Verstappen heeft te kennen gegeven dat hij het liefst zaterdag al de titel binnenhaalt. Hij is kampioen als hij bij de eerste zes eindigt in de sprintrace. Dan heeft hij zoveel punten verzameld in het kampioenschap dat hij niet meer in te halen is. De 26-jarige Limburger is bijzonder dominant dit seizoen; hij won dertien van de zestien races.