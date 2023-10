Deel dit: Share App Mail Tweet

Teamgenoot Pérez geeft toe: Verstappen is van een ander niveau

Sergio Pérez dacht dit seizoen te kunnen strijden om de wereldtitel in de Formule 1, maar na een flitsende start met twee overwinningen moest de Mexicaan al snel inzien dat hij ook dit jaar niet is opgewassen tegen zijn teamgenoot Max Verstappen bij Red Bull.

Pérez (33) wist na zijn laatste succes in april in de GP van Azerbeidzjan niet meer te winnen en zag Verstappen tien races op rij boeken. “Max heeft het geweldig gedaan. Hij heeft op een niveau gereden waar niemand aan kan tippen en daar heb ik heel veel respect voor”, zei hij in aanloop naar de Grote Prijs van Qatar, waar Verstappen zaterdag genoeg heeft aan de zesde plaats in de sprintrace om zijn derde wereldtitel te bemachtigen.

Pérez is de enige die in theorie Verstappen nog van de titel kan afhouden op het circuit van Losail, maar de Mexicaan gelooft daar niet meer in en beseft dat hij nog hard zal moeten werken om de tweede plaats in het kampioenschap vast te houden. “Het keerpunt lag voor mijn gevoel in Barcelona (GP van Spanje). Daar begon het worstelen en merkte ik tekortkomingen aan de auto. Sindsdien loop ik er steeds achteraan en gaat het racen niet meer vanzelf.”

In de WK-stand heeft de Mexicaan 177 punten achterstand op Verstappen en maar 33 punten voorsprong op de Brit Lewis Hamilton van Mercedes. “Die tweede plaats is belangrijk voor mij, die wil ik graag behouden. Ik wil het seizoen ook goed afsluiten, want dan ga je met een prettiger gevoel het volgende seizoen in”, aldus Pérez.