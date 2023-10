Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Jeep Grand Cherokee

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwe Jeep Grand Cherokee is.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De nieuwe Jeep Grand Cherokee

In het grijze circuit is de Jeep Grand Cherokee nooit helemaal weggeweest. Grijs geïmporteerd op grijs kenteken was het een buitenkansje om een leuke bedrijfswagen te rijden met naar wens zelfs een 707 pk supercharged-V8 om de gemoederen bezig te houden. Voor de nieuwste generatie, die in de VS al sinds 2021 op de markt is, is echter een plug-in hybride-aandrijflijn ontwikkeld, waarvan de lage papieren uitstoot ‘m eindelijk ook aantrekkelijk maakt om ‘m mét een achterbank en bijbehorende portieren te registreren.

Met een 17,3 kWh-accupakket, een volwaardig vierwielaandrijvingssysteem met lage gearing en alle denkbare comfortvoorzieningen aan boord, is het geen wonder dat de Jeep Grand Cherokee leeg bijna 2,5 ton weegt. De consequentie is evengoed dat de 145 pk en 245 Nm sterke elektromotor er een hele kluif aan heeft om de auto in z’n uppie vooruit te krijgen. Rustig voorttokkelen in de stad lukt prima, maar wanneer er ook maar een beetje vermogen wordt gevraagd, moet de 272 pk viercilinder turbo bijspringen. Hoewel die krachtig genoeg is, komt hij qua geluid en vibraties niet bijzonder geraffineerd over.

Het verbruik en de actieradius

Van de beloofde 48 kilometer elektrische actieradius van de Jeep Grand Cherokee blijft in de praktijk gemiddeld zo’n 40 over, waarna het verbruik op een gemengde rit uitkomt op 9,4 liter per 100 kilometer. Zelfs met braaf stekkeren is het daarom niet makkelijk om het totale gemiddelde onder de 1 op 15 te krijgen, wanneer er regelmatig ritten langer dan een kilometer of 80 worden gemaakt.