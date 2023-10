Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijk Mengsel: 4 herfst-gadgets voor de autoliefhebber

In de rubriek Rijk Mengsel tippen we je over spullen die petrolheads hebberig maken. Dit deel met vier gadgets voor de herfst.

De herfst alweer een tijdje ingetreden. Om deze periode goed door te komen kunnen deze producten je een handje helpen.

Vier herfst-gadgets voor de autoliefhebber

Met deze gadgets ben je klaar voor de vallende bladeren, de regen en de kou.

1. Volkswagen-paraplu

Bij de nieuwe Volkswagen Passat vindt u, net als in modellen van concerngenoten Rolls-Royce en Skoda, een vakje in het deurpaneel voor je paraplu. De negende generatie van de station is dus helemaal klaar voor het Nederlandse herfstweer.

Nu hoeft u geen nieuwe Passat te bestellen om de paraplu van het merk te gebruiken, hij is ook gewoon bij VW te bestellen. En u kunt het regenschild ook gewoon in het opbergvak van je deurpaneel leggen. Al zult u daarvan niet echt het Rolls-Royce-, of Skoda-gevoel krijgen.

Link naar het product // € 20,95 // ★★★

2. Casio G-Shock

Gaat u deze winter een wandeling maken door het bos, mountainbiken of zelfs off-roaden met een auto? In alle gevallen kunt u een Casio G-Shock om. Het horloge heeft de reputatie dat het bestand is tegen schokken en dat u er dus altijd op kunt rekenen.

De Casio is waterdicht tot zo’n 200 meter diepte en ziet er met deze doorzichtige band bovendien uniek uit. Daarbij is zo’n G-Shock betaalbaar en makkelijk af te lezen, zowel overdag als ‘s nachts.

Link naar het product // € 93,74 // ★★★★

3. Nike SB React Leo

De kleurstelling van de Nike SB React Leo is perfect voor het najaar. En omdat het platte skateschoenen zijn, kunt u er fijn mee autorijden. Het bovenwerk van de Nike SB React Leo bestaat uit een combinatie van leer, suède en satijn voor stevigheid en textuur.

De rubberen zool van deze sneakers zorgt voor stevigheid en grip op het gas- en rempedaal, geen overbodige luxe in de herfst. Ook ‘s zomers kunt u met bij deze schoenen uit de voeten. Ze zijn er bovendien in het wit!

Link naar het product // ★★★★ // € 99,99

4. Hydrophobic Wax

Hydrophobic Wax maakt de lak van uw auto waterafstotend. Hierdoor blijven er geen regenvlekken op uw auto zitten – ideaal voor de herfst dus.

Daarbij beschermt de wax de lak ook tegen vuil van de herfst en geeft de auto een mooie glans, als u even de tijd neemt om het in te poetsen.

Link naar het product // € 18,99 // ★★★