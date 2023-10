Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW 2000tii is de redder van het merk!

De Neue Klasse redde het noodlijdende BMW in de jaren zestig nipt van de ondergang. Het merk vond zichzelf opnieuw uit. Mede door deze zeldzame 2000tii die de voorloper van de BMW M5 is.

Met de BMW Vision Neue Klasse liet het onlangs zien zijn rijke geschiedenis niet te zijn vergeten. Nieuwe kennis bouwt altijd voort op bestaande kennis. Dit elektrische studiemodel showt geen controverse of een gemakzuchtig retrospectief design, maar toont respectvolle spiegelingen uit de belangrijkste periode van BMW. Dat alles in een veelzeggende sedanvorm in plaats van een voorspelbaar bombastische SUV. Het is bijna een publiek mea culpa voor alle opzienbarende vormen van de afgelopen jaren. De accenten zijn goed gezet en in harmonie met de historie, want de geschiedenis herhaalt zich. Zoals zo vaak.

BMW Neue Klasse

Met de BMW Neue Klasse vocht het merk zichzelf vanaf de intensive care terug het leven in. Het staat er in 2023 veel beter voor, maar dat er iets moest gebeuren, was duidelijk. De Europese automerken staan onder druk van de goedkopere Chinezen en oude tradities vervagen. BMW gaat als antwoord vanaf 2025 zes modellen volgens de nieuwe designrichting op dit elektrische platform uitbrengen.

Dat zijn hoopvolle berichten, want de vele fans koesteren de klassieke modelseries en hebben moeite met de huidige strategie. De Vision Neue Klasse is daarentegen goed geslaagd en een hommage aan de Nieuwe Klasse die BMW behoedde voor de ondergang. Om het heden te begrijpen moet u dat verleden kennen. Deze 2000tii gaat daarbij helpen.

Familiekapitaal

Deze BMW Neue Klasse helpt bij de afdaling in een spelonk van de geschiedenis. Het start in de tweede helft van de jaren vijftig, die rampzalig waren verlopen voor BMW. Onbekwame managers en starre boekhouders werkten elkaar zo tegen dat van enige besluitvorming of langetermijnvisie geen sprake was. Het programma was hopeloos uit balans. Met aan de ene kant grote V8-limousines als de 501 en aan de andere zijde lawaaiige tweecilinder dwergauto’s als de 600. BMW had een middenklasser nodig.

Maar de mopperende aandeelhouders konden weinig vernieuwing in gang zetten. De grote banken wilden het liefst van BMW af, maar in 1959 keerden de kansen. Het dode spoor maakte een verrassende wending naar een kansrijke koers, met als kapitein Herbert Quandt, die een deel van zijn familiekapitaal wilde investeren in het noodlijdende en vooral stuurloze BMW.

Haaienneus van de BMW 2000tii

De BMW Neue Klasse kreeg gestalte, nadat Quandt zestig miljoen DM vrij maakte voor de fabrikant en de banken kregen weer vertrouwen. Daardoor werd de financiering voor de ontwikkeling van een nieuwe auto verkregen. Onder leiding van Wilhelm Hofmeister werd het resultaat daarvan in september 1961 op de IAA in Frankfurt getoond. Onder het toeziend oog van een mensenmassa ging daar het doek van de Neue Klasse. Een vierdeurs van 4,5 meter met beheerste vormen, de sharknose en het bochtje in de C-stijl dat werd omgedoopt tot de Hofmeister-Knick. Met een prijs van 8.500 DM was dit de sedan waarop de middenklasse zat te wachten. Dat bleek uit de enorme animo. In de eerste maanden werden al 20.000 orders geschreven. Door het succes verdriedubbelden de verkopen van BMW tussen 1960 en 1970.

Sportsedan

Dankzij de BMW Neue Klasse was niet alleen was het bedrijf weer kerngezond, maar het had naam gemaakt als fabrikant van sportieve, alledaagse auto’s. Deze 2000tii is een van de meest zeldzame uitvoeringen met 1952 stuks die tussen 1969 en 1971 zijn gefabriceerd. De laatste ‘i’ staat voor Injection en het was het eerste volumemodel van BMW met mechanische injectie. Dankzij dat systeem kwam de viercilinder tot 130 pk.

Het ging bij de 2000tii echter om meer dan alleen zijn geavanceerde viercilinder. Met een royaal uitgerust en luxe interieur bevond hij zich aan de bovenzijde van het toenmalige middenklasse-segment. In zekere zin de voorloper van de BMW M5.