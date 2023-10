Deel dit: Share App Mail Tweet

Toch geen boete schoonvader Verstappen om racistische opmerking

Een hoge rechter in Brazilië heeft bepaald dat Nelson Piquet toch geen boete hoeft te betalen voor een racistische en homofobe uitlating over Lewis Hamilton. De schoonvader van wereldkampioen Max Verstappen was in maart veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van zo’n 900.000 euro. In een podcast, die in 2021 werd opgenomen, zou oud-coureur Piquet een woord hebben gebruikt dat in Brazilië als racistisch wordt beschouwd.

Piquet, wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987, sprak in de podcast over de concurrentiestrijd tussen veelvoudig wereldkampioen Hamilton en Verstappen. Hij gaf daarin toentertijd zijn mening over de botsing tussen de twee rivalen in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De hoge rechter oordeelde dat het woord dat Piquet heeft gebruikt ook een andere betekenis kan hebben. Hij stelde dat de hoge boete daarom niet op zijn plaats is.

Volgens Braziliaanse media is de zaak voor Piquet nog niet achter de rug, omdat het Openbaar Ministerie en mensenrechtenorganisaties beroep hebben aangetekend tegen het besluit van de hoge rechter.

De dochter van Piquet heeft een relatie met Verstappen.