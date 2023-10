Deel dit: Share App Mail Tweet

Ram TRX: een uitstervend ras met 6.2 supercharged V8 (711 pk)

Wie een pick-up truck vernoemt naar een dinosaurus vraagt er bijna om, maar de Ram TRX staat op het punt van uitsterven. Wie er nog eentje wil, moet snel zijn!

Met een verbruik van 1 op vijf, een gewicht van bijna 3.000 kilo, een 6,2-liter ‘Hellcat’ V8 supercharged met 711 pk en een breedte van 2,25 meter, zou je de Ram TRX gerust de aartsvijand van de A12-blokkeerders kunnen noemen. Parkeer dat waterkanon gerust maar weer binnen, want binnenkort krijgen ze hun gelijk!

Zelfs in Amerika is de boodschap aangekomen dat voertuigen met zoveel dorst anno 2024 not done zijn, dus op 31 december 2023 stopt de bouw van de krachtigste productie pick-up truck allertijden definitief. De TRX zal voortleven, maar vermoedelijk met een miezerige zescilinder biturbo onder de kap. Wie de behoefte voelt om zijn of haar wildste offroad fantasieën uit te leven, moet dus snel zijn met het plaatsen van een order.

Ram heeft een aantal rijk uitgeruste uitzwaaimodellen met alles erop en eraan klaargemaakt om de laatste kopers over de streep te trekken om zo’n 150.000 euro (ex. BPM!) uit te geven. Over trekken gesproken: de Dodge Ram TRX mag maximaal 3,5 ton slepen, maar doet dit dankzij het enorme vermogen met speels gemak zodat het min of meer de ideale trekauto is. Afgezien van het verbruik dan, maar weet dat een LPG-installatie inbouwen mogelijk is. Met één van de uitzwaaimodellen, de Lunar Edition, konden we nog één laatste keer een rondje on- en offroad doen, voordat er een einde komt aan de productie.

Vernoemd naar de Tyrannosaurus Rex

De Dodge Ram TRX is vernoemd naar de Tyrannosaurus Rex, wat een toespeling is in de richting van de Ford F-150 ‘Raptor’ waarmee dit segment van pick-up supercars is uitgevonden. De motor is al indrukwekkend, maar de rest van deze ‘auto’ mag er ook wezen. Bijvoorbeeld een volwaardig permanent vierwielaandrijving systeem met tussenbak en differentieel-locks, plus achttrapsautomaat.

Het onderstel is wat écht het verschil maakt met andere pick-ups. De vooras wordt gedragen door dubbele draagarmen, de starre achteras is met behulp van schroefveren en zelfs een vijfde schokdemper aan de rest van het ladderchassis verbonden. Zo zijn veerwegen van meer dan 30 centimeter mogelijk en kan de TRX alle soorten martelingen doorstaan.

Het klapstuk betreft een viertal adaptieve schokdempers van Bilstein, die de massieve offroadbanden onder (bijna) alle omstandigheden aan de grond kunnen houden, het enorme gewicht van de TRX kunnen opvangen bij een harde landing en de koets tijdens stevig bochtenwerk vlak houden. En dat met behoud van geweldig dagelijks afrolcomfort. Woorden doen de TRX echter tekort, dus kijk (en luister!) vooral naar de video waarmee we dit automobiele monument afzwaaien.