Covermodel: TVR Tuscan, eersteklas aandachtsmagneet

Het eigenzinnige TVR is nooit vies geweest van effectbejag, maar met de Tuscan Speed Six uit 1999 hebben ze zichzelf overtroffen. Deze bizarre, organisch vormgegeven tweezitter lijkt wel uit de krochten van de diepzee getrokken, compleet met kieuwen en veel gemene ogen.

In eerste instantie blijft het alleen bij kijken, want toenmalige TVR-baas Peter Wheeler stelt het eerste jaar geen persauto’s beschikbaar. Wel krijgt de Tuscan goede reclame dankzij de Hollywood-actiefilm Swordfish, waarin hij dienstdoet als daily driver van John Travolta.

TVR Tuscan pas in 2003 leverbaar in Nederland

Pas in 2003 is de Tuscan beschikbaar in Nederland; vandaar de tamelijk late eerste rij-indruk in Autovisie. Gelukkig heeft de Tuscan in die vier jaar niets van zijn visuele impact verloren. Ook op de Nederlandse wegen is het een eersteklas aandachtsmagneet, die andere exoten direct naar het achtergrondkoor degradeert.

De Tuscan Mk1 is alleen leverbaar als targa met vaste rolbeugel. Dakpaneel en achterruit zijn te verwijderen en kunnen in de kofferruimte worden opgeborgen. Het interieur zit uiteraard vol TVR-eigenaardigheden, zoals een groot combi-instrument dat je aanstaart als een cycloop en een verstopte portierontgrendeling.

Onder de lange motorkap ligt een homemade Speed Six. Gelukkig kun je die fenomenale zescilinder dankzij twee motorfietseinddempers goed horen, want te zien krijg je hem niet. In het kader van gewichtsreductie kan de motorkap niet open; vloeistoffen bijvullen kan via een klein luik. Het gewicht hebben de technici op 1.100 kilo weten te houden, dankzij een ultrastijf buizenframe waar de met glasvezel versterkte polyester carrosserie omheen is gedrapeerd.

Geen ABS, tractiecontrole en airbags

Zaken als ABS, tractiecontrole en airbags zijn niet leverbaar. Dat maakt de auto’s veiliger, aldus de makers. Als bestuurder ben je dus volledig op jezelf aangewezen bij het mennen van de 350 paarden, (390 in de Tuscan S) en daar heb je op droog wegdek al je handen aan vol. Door de zware bediening van koppeling, bak en gaspedaal zijn de maniakale geweldserupties gelukkig enigszins beheersbaar. ABS ontbreekt, maar de remmen zijn goed te doseren.

Toch is dit geen auto voor onervaren bestuurders of voor slecht weer. Ondanks (of dankzij) dat brute karakter verkoopt de Tuscan prima. Na zes jaar is het tijd voor een facelift en komt er een volledig open versie. Een jaar later is het over en uit voor TVR, dat sindsdien een sluimerend bestaan leidt.

Aanbod en prijzen

Van de 1.677 geproduceerde Tuscans is het overgrote deel aan de overzijde van de Noordzee gebleven. Daar zie je ook de meeste te koop staan. Dat stuur rechts moet je dan maar voor lief nemen. Linksgestuurde Tuscans zijn zeldzaam. Prijzen varieren grofweg van 25.000 tot 60.000 euro. Leeftijd en uitvoering zijn minder belangrijk dan een sluitende onderhoudshistorie.

De Tuscan houdt de discutabele kwaliteitsreputatie van Britse roadsters absoluut in ere. Let vooral op de staat van motor, bak en chassis. Onderdelen zijn goed te verkrijgen, maar wel in het VK.