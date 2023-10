Deel dit: Share App Mail Tweet

Van de toekomstige Toyota MR 2 met turbomotor worden we verdrietig

Toyota kennen velen als het merk dat degelijke en betrouwbare auto’s bouwt, maar liefhebbers weten ook dat de Japanse autobouwer genoeg leuke en sportieve modellen heeft (gehad), bijvoorbeeld de MR 2. Toch worden we van de nieuwe versie verdrietig.

Dat Toyota met een nieuwe MR 2 komt, is niet zeker. Japanse media laten weten dat er een MR 2 op de planning staat. Toyota heeft nog niets bevestigd.

Een nieuwe Toyota MR 2

De nieuwe Toyota MR 2 krijgt naar verluidt de aandrijflijn van de Toyota GR Corolla. Dit betekent dat er een driecilinder 1,6-liter-turbomotor onder de kap ligt die goed is voor 300 pk en 370 (of 400) Nm aan koppel. De Corolla GR, die overigens niet in Nederland leverbaar is, heeft een handbak en vierwielaandrijving.

Verdrietig nieuws

Een lichtvoetige sportwagen met de turbomotor zal sommige liefhebbers als muziek in de oren klinken. Echter, we worden eerder verdrietig van dit nieuws over de nieuwe MR 2. De auto wordt, als hij in productie gaat, niet in Europa geleverd. Sterker nog, alleen Japanners kunnen waarschijnlijk in de toekomst van het model genieten. Merde!

Merde In Frankrijk droeg de MR2 de naam MR omdat de naam anders erg leek op het scheldwoord: merde.

Toyota liet in 2021 al een GR Sport Concept zien dat wellicht een inkijkje geeft in de toekomst van de MR 2. Of het model ook ooit echt komt, is nog maar de vraag.