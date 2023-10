Deel dit: Share App Mail Tweet

Test Microlino: het einde van de auto in zicht?

Het voelt een beetje alsof Pasen en Kerst samenvallen nu de Microlino eindelijk jaren na zijn debuut op de autosalons op de markt komt. Pasen werd door het eitje niet gehaald maar het rijdende kadootje arriveert gelukkig uiteindelijk wel op tijd voor de Kerstinkopen. We testen of je er blij van wordt.

Is het een personenauto of een brommobiel? Geen van beiden want de Microlino valt onder de L7e-regels. Een wettelijke voertuigcategorie waaronder ook quads en andere voertuigen vallen die tussen de brommobielen en de echte auto’s zitten. De Microlino lijkt sterk op de bubblecar BMW Isetta uit de jaren vijftig. Toch is de Microlino helemaal nieuw en volledig elektrisch. Hij heeft een topsnelheid van maximaal 90 km/h en je moet er een autorijbewijs voor hebben.

Microlino Nederlandse genen

De Microlino heeft een zelfdragende carrosserie en onafhankelijk wielophanging en wordt gemaakt in Italië. Het concept werd echter geboren in Zwitserland en het heeft ook nog een beetje Nederlandse genen. Want de familie van de geestelijk vader van de Microlino, Wim Outboter stamt oorspronkelijk uit onze Lage Landen. Ex-bankier Ouboter startte ooit met de uitvinding van een zeer succesvolle step en ontwikkelde daarna tal van andere varianten. Daarna volgde een e-scooter en de Microlino.

Klassieker

Door zijn retrolooks lijkt het bijna een klassieker, maar moderne details als de LED-verlichting verraden dat dat niet zo is. Wat opvalt is de hoge kwaliteit die eerder op personenauto-niveau zit dan op brommobiel-level zoals bij bijvoorbeeld de Opel e-Rocks.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Instappen doe je door op een knop onder de rechterspiegel te drukken. Een onzichtbare Sesam opent dan de grote voordeur voor je. Instappen toe je vervolgens staand en achterwaarts.

Binnenboordbumper

Als je dan de deur naar je toetrekt, sluit hij het laatste stukje zelf softclose. Aan boord zit je in een best ruim tweezits interieur en ook heeft hij nog een flinke bagageruimte. In de deur zie je als een soort dashboard een grote zware metalen beugel. Die garandeert als een binnenboordbumper je veiligheid. Ook zit er een minuscuul digitaal bedieningspaneel in voor onder andere de verwarming en ventilatie. Starten doe je met een gewone sleutel en je automaat bediening zit links in een handgreep naast de bestuurder. D selecteren, handrem eraf en je gaat. Redelijk vlot en rammelvrij, wat de kwaliteitsbeleving versterkt. Remmen en stuur zijn onbekrachtigd maar daardoor uitstekend te doseren.

Geen wegenbelasting Voor de Microlino hoef je geen wegenbelasting te betalen.

Het enige waar je aan moet wennen naast het feit dat je geen binnenspiegel hebt, is het hoge huilen dat de ééntraps versnellingsbak produceert. Een bochtje pakken levert geen onzeker gevoel op, sterker nog het is bovengemiddeld leuk.

Hard gaat het nooit echt, maar de Microlino geeft je met zijn lage zwaartepunt en directe besturing best een enigszins sportief gevoel. Het onderstel is verder stevig, maar niet keihard en oncomfortabel zoals bij veel brommobielen.

Geen ei van Columbus

Alleen maar voordelen dan? Nee, het is niet het mobiele ei van Columbus. Het is wel wat ons betreft de leukste en goedkoopste EV, maar echt voordeel in de stad is er nauwelijks. Waar je met een Birò soms nog net langs een lossend bestelbusje op de gracht kunt, moet je in de bredere Microlino gewoon als een auto in de file staan.

Dwars parkeren in een parkeervak kan, maar zie maar eens een parkeerplaats te vinden. Bovendien moet je behalve op enkele speciale plaatsen gewoon het volle pond betalen. Dat je er de snelweg mee op mag, is wel weer een voordeel. Voor 16-jarigen is hij niet bedoeld want je moet je autorijbewijs hebben.

Actieradius Microlino

En dan is er nog de prijs van deze Micro EV: hij moet minimaal 17.990 euro kosten. Daarvoor heb je dan een Urban met de kleinste accu die een rijbereik van 91 km heeft. Wil je meer bereik dan moet je voor de Dolce kiezen die luxer is en dan de optie voor de medium accu met 177 km bereik kiezen. Dan ben je 21.990 euro kwijt. Wil je meer dan moet je de optie Ver rijbereik aanvinken en dan krijg je maar liefst 230 km actieradius en moet je 23.590 euro overmaken. Voor dat geld koop je ook een auto. Zo is een Kia Picanto er al vanaf 17.245. Als je hem als auto ziet is hij dus relatief goedkoop, als je hem als veredelde brommobiel ziet dan is hij duur. In werkelijkheid is het vooral een mooi hebbeding, meer microauto dan brommobiel. Een echte bubblecar dus.

Een volledige video volgt en de Microlino neemt ook deel aan de grote microcartest in Autovisie magazine 22 die vanaf 26 oktober in de winkel ligt.