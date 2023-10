Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes R63 AMG is exclusiever dan een GT Black Series | Sjoerds Weetjes 369

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Was het grootspraak, tegen beter weten in of een miscalculatie? Mercedes-Benz maakte met de R63 AMG een grote fout. Althans, met de wetenschap van nu. Wat die vergissing was, legt Sjoerd van Bilsen uit in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes.

Het was op de IAA 1995 dat Mercedes-Benz zijn sportieve topmodel onder de AMG-benaming voorstelde. De R63 gedoopte versie droeg toen nog het toevoegsel ‘concept’.

Een andere betekenis

Echter, voor de ontwikkelingsafdeling had het begrip concept een andere betekenis. Concept stond niet voor studiemodel of prototype, het was voor die heren en dames een nieuw pakket, een toevoeging op het leveringsprogramma van de R-Klasse. In minder dan een jaar stond het sportieve topmodel in de schijnwerpers.

Volgens Mercedes omdat het publiek om de AMG-uitmonstering schreeuwde. Was dat wel zo? Dat is een vraag die Sjoerd in aflevering 369 van Sjoerds Weetjes beantwoordt. Hij vertelt nog meer over de Mercedes R63 AMG. Bijvoorbeeld, wat maakt de auto zo speciaal en waar moet je de R63 in het rijtje van bijzondere AMG-types plaatsen.

Over de R-Klasse an sich komt Sjoerd ook kortstondig terug. De productlijn debuteerde in 2002, zij het onder een andere naam. Mercedes noemde de auto toen Vision GST. Vision duidt op visie van een nieuw type, de letters GST staan voor Grand Sports Tourer, wat het karakter van de auto duidt. Lezers van Autotelegraaf.nl lezen echter al de naam R-Klasse in het artikel, want Sjoerd ontdekte welke namen Mercedes-Benz kort voor de lancering had gedeponeerd. R-Klasse zou passend zijn, zo beredeneerde hij, als je de R voor recreational met het oog op het aantal zitplaatsen, de hoge zitpositie en het enorme ruimte-aanbod zou zien.