Formule 1 verlengt contract met GP van België op Spa-Francorchamps

De Grote Prijs van België staat definitief ook de komende twee jaar op de kalender van de Formule 1. Het contract met de grand prix op het circuit van Spa-Francorchamps is vrijdag officieel met een jaar verlengd tot eind 2025.

“Spa staat synoniem voor Formule 1, het was een van de circuits in ons allereerste seizoen en het is erg geliefd bij zowel fans als coureurs. Ik ben dan ook blij om onze band te verlengen tot en met 2025”, meldde Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van Formula 1.

“De promotor heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om de ervaring van de fans en de infrastructuur te verbeteren. En alle stakeholders werken nog steeds samen met een duidelijke focus op veilige en spannende races. Ik wil de promotor en de Waalse regering bedanken voor hun steun”, aldus Domenicali.

De Waalse minister van Economie, Willy Borsus, zei woensdag al dat de Grote Prijs van België in 2025 op Spa-Francorchamps zal worden verreden. Ook was al bekend dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert op het circuit in Spa. Wereldkampioen Max Verstappen won de laatste drie edities van de grand prix.