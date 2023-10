Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost een fietsendrager of aanhanger aan extra stroomverbruik

Nederlanders staan bekend als fervente fietsers en caravantrekkers, maar niet speciaal voor het buurland onderzocht het Duitse ADAC wat het rijden met een elektrische auto én fietsendrager of aanhanger aan extra stroom kost. Dat het stroomverbruik hoger ligt, mag duidelijk zijn. De vraag is hoeveel hoger?

Als je met wat voor auto dan ook een aanhanger meesleept, zal het verbruik altijd toenemen. Er is al een verschil meetbaar zodra je met geopend raam rondrijdt. Of met een geopend kanteldak. Zelfs een rode zakdoek aan de buitenspiegel heeft al effect op het verbruik van een auto. In het laatste geval wordt de luchtstroom onderbroken, zoals dat ook het geval is met geopende ramen en kanteldak. In het geval van de fietsendrager en aanhanger ligt het gewicht hoger. De motor moet een hogere massa voortbewegen en dat kost energie. Ja, ook wanneer je met vijf man in de auto zit, zie je het stroomverbruik toenemen en de actieradius afnemen.

Kia EV6 GT als testvoertuig

De ADAC nam een Kia EV6 GT als testvoertuig. Eerst hebben de heren en dames van de autoclub een verbruikscijfer met een kale auto neergezet. Het testteam kwam bij een snelheid van een snelheid van 120 km/h op 20,6 kWh. Vervolgens is dezelfde testroute gereden met dakaccessoires. Een niet-benut imperiaal verhoogde het energieverbruik met 5%.

Met een op de dakdragers geplaatste dakkoffer lag het verbruik 14% hoger. Met op het imperiaal twee fietsen deed het verbruik doen stijgen met 33%. De testrijder kwam tot 27,45 kWh als verbruikscijfer voor de Kia EV6 GT. De heren en dames hebben de test ook gedaan met een fietsendrager achterop. Toen nam het verbruik met 8% toe.

Aanhanger

Het meerverbruik is tijdens het rijden met een aanhanger veel groter. Een ongeremde oplegger zorgt voor slechts één procent extra stroomverbruik. Een oplegger met opbouw, verhoogt het verbruik met liefst 24% tot 103% voor een caravan. Snelheid is een bepalende factor. “Als je de snelheid verdubbelt, is de weerstand vier keer zo hoog. De vergelijkingstests met de caravan laten dit op indrukwekkende wijze zien. Bij een snelheid van 80 km/u is het meerverbruik 54 procent, bij 90 km/u 79 procent en bij 120 km/u 103 procent”, aldus de ADAC.

De verschillen met een fietsendrager en aanhanger kunnen in de praktijk, hoewel afhankelijk van de auto, afwijken. Er is door de ADAC gereden met één persoon in de auto, alsmede met een belasting van 280 km. Daarnaast voerde de testroute over diverse wegen, stads-, land- en snelwegen.