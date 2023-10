Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt bijna nieuwe Porsche 911

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere leuke sportauto te koop: een Porsche 911 Carrera T.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Porsche 911 Carrera T

Een Porsche 911 staat bij veel autoliefhebbers op het verlanglijstje. Ze zijn mooi, klinken leuk en rijden overal ontzettend goed. Zelfs als je niet de topuitvoering hebt zoals deze Carrera T.

De Carrera T is gepositioneerd tussen de Carrera en de Carrera S en beschikt over en twinturbo zescilinder boxer met 385 pk en 450 Nm aan koppel. Een achterbank heeft het model niet, maar wel klapstoeltjes. Samen met minder geluidsisolatie bespaart de auto 35 kilogram, ten opzichte van de 911 Carrera.

Deze 911 heeft niet altijd een achttraps PDK-transmissie met dubbele koppelin, ook een handbak is leverbaar. Echter, de vorige eigenaar van de Porsche 911 Carrera T bij de overheid heeft hier niet voor gekozen. Met de automatische transmissie sprint de Porsche van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,2 seconden.

Bijna nieuwe occasion

De Porsche 911 Carrera T die te koop is bij de overheid is origineel in Nederland geleverd en komt uit mei 2023. Hij is dus al snel in beslag genomen. De boxermotor heeft pas 2.164 kilometer ervaring. Kortom, hij is bijna nieuw! Misschien is dit wel de minst risicovolle aankoop bij Domeinen Roerende Zaken ooit.

