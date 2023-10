Deel dit: Share App Mail Tweet

Hè hè, er zijn eindelijk meer kleuren voor de Tesla Model 3 en Model Y

In Nederland kom je zowat op iedere straathoek een Tesla Model 3 en Model Y tegen. En dan valt op hoe weinig kleuren er beschikbaar zijn: zwart, blauw, rood, wit en grijs.

Het positieve nieuws is dat Tesla nu eindelijk meer exterieurkleuren aan zijn prijslijst heeft toegevoegd. Het negatieve nieuws is dat die kleuren vooralsnog alleen in de VS beschikbaar zijn.

Tesla Model 3 / Model Y gewrapt

Ook zijn het niet echt lakkleuren. Tesla biedt tegen meerprijs simpelweg een aantal wraps aan. Zeven stuks, om precies te zijn, in zwart, grijs, wit en rood, maar ook in lichtblauw, donkergroen en champagne.

Niet de meest avontuurlijke tinten dus, aangezien vier van de opties op bestaande kleuren lijken, maar ja… Bovendien is het een beetje jammer dat Tesla alleen wraps aanbiedt.

Een wrap beschermt de lak

Waarom? Omdat je vaak vrij duidelijk kunt zien dat een auto gewrapt is. Een wrap bestaat uit meerdere vlakken kunststof, die op de koets zijn aangebracht, en beschermt de lak tegen krassen en steenslag.

Tegenwoordig zijn wraps ontzettend goed, maar toch oogt de kleur vaak niet zo glanzend en diep als dat-ie oogt op een gespoten auto. Bovendien kun je, als je goed kijkt, in hoekjes en randjes de folie zien zitten.

Alleen in Californië te koop

De zeven Tesla-wraps zijn nu alleen in Californië te bestellen, via de online shop van het merk of via de Tesla-app. Ze kosten 7500 of 8000 dollar, afhankelijk van de gekozen kleur.

En dat is duur! Gewoonlijk kost een optionele kleur op een auto een paar honderd euro tot misschien maximaal 2000 euro. De Tesla Cybertruck gaat de wrapoptie ook krijgen.