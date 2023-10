Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Tesla niet wil dat jij deze getuigenis in de rechtbank hoort

Tesla moet zich in de rechtbank verantwoorden voor de dood van een Model 3-rijder. Het merk heeft daarbij geprobeerd om de getuigenis van zijn eigen technicus geheim te houden.

De rechtszaak tegen Tesla is aangespannen door de familie van de zevenendertigjarige Micah Lee. De Amerikaan kwam in 2019 om het leven toen zijn Model 3 plotseling van de snelweg raakte.

Tesla Model 3 reed op Autopilot

Naar verluidt reed de elektrische auto op Autopilot, de semi-autonome rijassistent van Tesla. Lee was op slag dood toen zijn Model 3 met een snelheid van 105 km/h een palmboom raakte en in brand vloog.

Nabestaanden zijn naar de rechter gestapt. Tesla zou al jaren weten dat Autopilot en andere systemen niet goed werken, zo luidt de beschuldiging. Vorige week moest een technicus van het merk getuigen.

Getuigenis toch niet geheim

Tesla heeft de rechter gevraagd om de getuigenis van de man geheim te houden. De officiële reden daarvoor is het beschermen van bedrijfsgeheimen. De rechter wees het verzoek af.

We begrijpen helemaal dat de fabrikant het verhaal van zijn eigen medewerker niet in de openbaarheid wilde hebben, want hij zei een paar opvallende dingen, die we – toegegeven – eigenlijk al wisten.

Full Self-Driving niet autonoom

Micah Lee had een Model 3 met Autopilot én Full Self-Driving Beta. Beide zijn Level 2-systemen, die niet autonoom kunnen functioneren en dus niet zelfstandig kunnen rijden.

De advocaat van de familie Lee suggereert dat Tesla de naam Full Self-Driving heeft gekozen om mensen om de tuin te leiden. Om ze te laten denken dat het systeem meer kan dan het eigenlijk kan.

Auto’s met verborgen gebreken

Eloy Rubio Blanco, de technicus, ontkende dat. “Of ik denk dat onze voertuigen autonoom zijn? Nee.” Hij bevestigde ook dat auto’s uit 2019, zoals die van Lee, “verborgen gebreken” kunnen hebben.

Autopilot en FSD zijn beperkt in wat ze kunnen, aldus de man. “Ze kunnen objecten ‘zien’ die er niet zijn en dan gaan remmen. Ook is de noodremassistent niet altijd toereikend om een botsing te vermijden.”