Wauw! Mercedes-AMG maakt eerlijke documentaire over eigen mislukking

‘Project One: A Milestone in Automotive History’ heet de aankomende documentaire. Maar om de geplaagde Mercedes-AMG One nou een mijlpaal in de geschiedenis van de auto te noemen…

De Mercedes-AMG One werd in 2017 aangekondigd als Project One. Hij zou een krankzinnige hypercar worden, met achterin de hybride-aandrijflijn van de Formule 1-auto van Lewis Hamilton.

Mercedes-AMG One vertraagd

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek al snel, want de ontwikkeling van de AMG One was een drama. De marktintroductie van het model werd steeds maar uitgesteld.

Dat een Formule 1-motor niet geschikt is voor op de openbare weg, wisten ze bij Mercedes-AMG, maar dat de uitdagingen zo groot zouden zijn, hadden ze kennelijk niet verwacht.

Het bleek een bijna onmogelijke uitdaging om de 1,6-liter race-V6 aan de geldende emissie-eisen te laten voldoen. Bovendien was de motor te luid en lukte het niet om het stationair toerental omlaag te krijgen.

Planning was te optimistisch

In de trailer van de documentaire zien we opmerkelijk genoeg allerlei technici en managers van Mercedes de hand in eigen boezem steken. ‘De planning was te optimistisch’, wordt er gezegd. ‘Onze excuses.’

In de bijgaande Youtube-video lijkt het er bovendien op dat meervoudig F1-kampioen Lewis Hamilton de aanjager was van het tegenvallende project. Z’n idee was goed, zullen we maar zeggen.

Uiteindelijk werd de productieversie van de AMG One pas in de zomer van 2022 gelanceerd. “Het bestuur moet dronken zijn geweest toen het groen licht gaf voor de auto”, grapte topman Ola Källenius in 2022.

Tesla Model S is sneller

De AMG One heeft een 574 pk sterke zescilinder, die maar liefst 11.000 tpm kan draaien. In totaal levert hij, dankzij de toevoeging van vier elektromotoren, 1063 pk.

Toch is de 0-100 km/h-tijd van de Mercedes-AMG niet eens zo indrukwekkend: 2,9 seconden. Een Bugatti Chiron en zelfs een Tesla Model S Plaid zijn sneller. De topsnelheid van de One ligt op 352 km/h.

De 2,275 miljoen euro kostende plug-in hybride heeft een elektrisch bereik van 18 kilometer en weegt 1700 kilo. Hij wordt in een oplage van 275 stuks gemaakt. Ze zijn allemaal al verkocht.