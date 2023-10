Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze concept car heeft een lethargisch design, aldus Nissan

Nee joh, grapje… Natuurlijk schrijft Nissan dat niet. De elektrische Hyper Adventure heeft – je raadt het – een “dynamisch design”, aldus het merk. Stempel! Onze persberichtenbingokaart is al bijna vol.

Automerken vinden kennelijk dat ze altijd wat moeten schrijven over het uiterlijk van een productiemodel of concept car. Alleen komen ze in persberichten vaak niet verder dan wat gemeenplaatsen.

Nissan met Honda-trekjes

Zo heeft de Hyper Adventure een “dynamisch design dat activiteit uitstraalt”. Wij zouden het anders willen verwoorden, want de elektrische offroader doet ons zowaar denken aan de Honda CR-Z.

Met name driekwart van achteren en van de zijkant gezien, zien we overeenkomsten met het compacte hybride-coupeetje. Dat zit hem in de naar achteren leunende lijnen en de strak afgekapte kont.

Elektriciteit terugleveren

Volgens Nissan is deze Hyper Adventure ontworpen voor “outdoor-liefhebbers met een milieuvriendelijke levensstijl”. Met andere woorden, hij is een SUV met vierwielaandrijving en een stel elektromotoren.

De Hyper Adventure heeft een grote batterij (hoe groot zegt het merk niet) voor een grote actieradius (hoe groot zegt het merk niet). Handig is dat hij met V2X-technologie is uitgerust.

Dat betekent dat de auto elektriciteit kan terugleveren aan het netwerk of kan gebruiken voor een lamp, een barbeque, een koelkastje, noem maar op. Ook is het mogelijk om een andere EV op te laden.

Perfect voor de jager

Een grappige gimmick is de draaibare achterbank. Met de kofferklep open en het uitklapbare trapje… euh… uitgeklapt, ontstaat de perfecte zitplek voor jagers. Al heeft Nissan dat vast niet zo bedoeld.