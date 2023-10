Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom Daihatsu terug moet komen naar Nederland

Daihatsu is al tien jaar weg uit Nederland. Missen we het merk? Deels, want als we dit studiemodel zo zien, worden we opeens helemaal nostalgisch naar de ontzettend leuke Copen.

In Japan is Daihatsu al enige tijd toe aan de tweede generatie Copen, die in 2014 op de markt kwam. Bij ons verkocht het inmiddels verdwenen merk tussen 2004 en 2011 de eerste generatie.

Daihatsu Copen is een kei-car

De Copen is een kei-car, wat onder meer betekent dat-ie binnen bepaalde afmetingen valt en dat bezitters bepaalde financiële voordelen krijgen. Zo zijn beide generaties slechts 3,4 meter lang.

In Japan zorgt een piepklein, 660 cc driepittertje voor de aandrijving, maar in Europa kregen we de Copen met een 1,3-liter viercilinder. Het blok leverde 87 pk, wat prima is, gezien het wagengewicht van 850 kilo.

Vision Copen een stuk groter

Het studiemodel hierboven staat eind deze maand op de Japan Mobility Show in Tokio en heet officieel de Vision Copen. Hij lijkt als twee druppels water op de eerste generatie Copen, maar is een stuk groter.

De Vision Copen is ruim 3,8 meter lang en komt dus dicht in de buurt bij de Mazda MX-5. Daihatsu heeft gekozen voor aandrijving op de achterwielen. Bij de gewone Copen worden de voorwielen aangedreven.

Niet volledig elektrisch

Opmerkelijk genoeg is de Vision Copen niet volledig elektrisch. Hij heeft een 1,3-liter benzinemotortje met ruim 60 pk. Een handbak heeft de Daihatsu jammer genoeg niet. We spotten een automaat.

Voor zover wij weten is de Copen het enige nog overgebleven kei-sportwagentje. Honda stopte in 2022 met de geweldige S660. Suzuki maakt de Cara en Cappuccino al sinds de jaren negentig niet meer.