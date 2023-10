Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbaar rijden in een cabrio: Peugeot 307 CC vs. Volkswagen EOS

Betaalbare cabrio’s bestaan helaas niet meer. Wanneer we door de prijslijsten spitten, komen we alleen de Mazda MX-5 tegen, vanaf 39.690 euro, en de 40.430 euro kostende Mini Cabrio.

Hoe anders was de situatie twintig jaar geleden. Het stikte van de compacte coupé-cabrio’s, zoals de Mitsubishi Colt CZC, Nissan Micra C+C en Peugeot 206 CC. Die eerste twee waren niet om aan te zien, maar gelukkig stond daar een alleszins acceptabele prijs tegenover: 19.999 euro voor de Colt en 19.635 euro voor de Micra. De Peugeot was zo’n 2.000 euro duurder, maar in onze ogen ook een fraaiere verschijning, met zijn excentrieke lijntjes op het kofferdeksel en die twee handgrepen ernaast.

Peugeot 307 CC vs. Volkswagen EOS

Bovenstaande cabrio’s kun je gebruikt voor tussen de 1.000 en 5.000 euro op de kop tikken, maar toch richten we ons in dit verhaal op coupé-cabriolets met vier zitplaatsen.

Want met de wind door de haren en de zon op de bol naar opa en oma, de supermarkt of de Efteling rijden, is bij uitstek iets om met het hele gezin van te genieten. Daarbij zijn er veel meer modellen om uit te kiezen als je voor twee extra stoelen kiest.

Peugeot 307 CC

De Peugeot 307 was twee decennia geleden de eerste familie-CC en is nu met voorsprong de bekendste. Op de redactie van Autovisie is niet iedereen gecharmeerd van zijn design, maar wij vinden de lijnen van de Fransman best sierlijk, in het bijzonder driekwart van voren en met het dak open. De cabrio op deze pagina’s is van na de facelift en heeft dus de typische, opengesperde bek van latere Peugeots.

Wij geven de voorkeur aan de originele neus. Opvallend zijn de achterlichten van de 307, die een soort insectenoog-structuur hebben en voor de helft uit ledjes bestaan. In de schuin aflopende delen onder de geïntegreerde spoiler zitten gewone lampen, waaroverheen Peugeot een gaatjesrooster heeft gelegd. Het kofferdeksel is vrij lang. Dit om plaats te bieden aan de tweedelige coupé-cabriokap, met daarin een bijna komisch grote, enigszins bolle achterruit, die tot ver in het dak doorloopt.

Ten opzichte van conventionele cabrio’s (en ook de Volkswagen Eos) heeft de 307 één groot nadeel: zijn voorruit. Die staat zó schuin en komt zóver de cabine in, dat je er als bestuurder bijna onder zit. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een open auto. Een voordeel heeft de onbedoelde overkapping ook. Met de zijruiten omhoog zit je in de Peugeot aangenaam beschermd tegen de aanstormende rijwind. De koets van de 307 voelt gek genoeg stijver aan dan die van de Eos. En omdat die laatste in de basis drie jaar jonger is, hadden we dat juist andersom verwacht.

Volkswagen EOS rijgedrag

De Volkswagen gedraagt zich over putdeksels, treinrails en verkeersdrempels veel meer dan de Peugeot als een schoenendoos zonder deksel, met enkele piepjes en kraakjes in de raamstijlen en het interieur tot gevolg. Daar staat tegenover dat de Eos een stuk fijner rijdt.

Beide betaalbare cabrio’s zijn zwaar

Beide auto’s zijn zwaar, dat merk je aan alles. De 1,4-liter viercilinder turbomotor van de Volkswagen is weliswaar sterker dan de atmosferische 2.0 van de Peugeot, maar met zijn 160 pk heeft hij nog steeds wat moeite met het rijklaargewicht van 1523 kilo. Een nul-naar-honderd-sprint in 8,8 tellen is niet om over naar huis te schrijven, dus moeten we de tijd van de Peugeot misschien maar vertrouwelijk maken, met zo’n zwart balkje in de tekst. Hé, psst… hij heeft 11,3 seconden nodig.

De 307 wordt daarbij gehinderd door zijn viertraps automaat, die niet alleen op z’n dooie gemak van verzet wisselt, maar ook te lang doet over de switch van D naar R en terug. We raden sterk aan om op zoek te gaan naar een exemplaar met handbak. Die van de Eos is bijvoorbeeld erg aangenaam, met een pook die zich soepel en trefzeker door het h-patroon laat schuiven. Sportieve pretenties heeft de Volkswagen zeker niet, maar door zijn uitstekende transmissie betrekt hij je wel beter bij het rijden. We hebben moeite om woorden te vinden voor de rijeigenschappen van de Peugeot, omdat we ze eigenlijk alweer vergeten zijn.

Het comfort en de dynamiek van de 307 CC maken geen moment indruk, met een doodse besturing en een zeer gemiddeld onderstel. De Eos strijkt oneffenheden efficiënter glad en maakt in z’n geheel een verfijndere indruk. Zijn interieur ademt de kwaliteit, die we van vroegere Volkswagens gewend zijn. Op een bepaalde manier zouden we liever het dashboard van de 307 willen hebben, overigens, omdat het in deze cabrio niet wordt gedateerd door een infotainmentscherm.

De Eos heeft navigatie en een multimediasysteem, dat kan worden aangestuurd via een piepklein touchscreen, met een resolutie die net zo laag ligt als de reactiesnelheid op input. In beide cabrio’s zijn de twee achterste zitplaatsen hooguit goed voor kinderen, kleine volwassenen of bagage.

Welke cabrio-occasion wint er?

