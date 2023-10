Deel dit: Share App Mail Tweet

1 op de 5 importauto’s heeft een teruggedraaide kilometerstand

Een occasion kopen, is nooit zonder risico’s. Je moet vooraf goed weten waar je je geld aan uitgeeft. Ben je van plan een importauto te kopen, dan moet je helemaal alert zijn. Eén op de vijf importauto’s heeft een teruggedraaide kilometerstand, zo laten de branchevereniging Bovag en Vereniging Aanpak Tellerfraude aan Autovisie weten.

Tellerfraude gebeurde vroeger door fysiek de meter in de tellerbak terug te draaien. Inmiddels gaat het volledig digitaal.

Veel importauto’s hebben een teruggedraaide kilometerstand

21,6 procent van de importauto’s in Nederland heeft een teruggedraaide kilometerstand. Dat is flink. Toch zijn we in Nederland goed bezig, vindt de Bovag. “Bij auto’s die origineel zijn geleverd in Nederland is het percentage teruggedraaide kilometerstanden slechts ongeveer 2 procent.”

Bij Nederlandse auto’s kan je immers makkelijk via de RDW checken of de kilometerstand van een auto klopt. Internationaal is het niet online te controleren. Toch geven we wat tips.

Volgens de Bovag hoef je niet direct bang te zijn voor importauto’s, het merendeel is eerlijk en goed. Toch moet je extra opletten.

Zo voorkom je dat je een auto met teruggedraaide kilometerstand koopt

Check altijd de onderhoudsboekjes goed, al kunnen die ook vervalst zijn, en bel eventueel de garage waarbij de auto in onderhoud is geweest. Koop altijd bij gerenommeerde bedrijven en let op bij (te) lage prijzen. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.

Martin Huisman, voorzitter Vereniging Aanpak Tellerfraude, laat weten: “meer dan 20 procent van de importauto’s heeft een teruggedraaide kilometerstand. Echter, we hebben ooit onderzoek gedaan onder niet-merkdealers en daar waren 380 van de 400 importauto’s teruggedraaid.”

Let zelf goed op de staat van de auto. Zo zijn versleten stoelen of een versleten stuurwiel bij een lage kilometerstand reden om te twijfelen aan de kilometers op de teller.

Daarbij kan je letten op stickers onder de motorkap. Geven ze een hogere kilometerstand aan, dan is er waarschijnlijk gerommeld met de stand. Daarbij hebben teruggedraaide auto’s vaak weinig boekjes. “Oplichters willen zo min mogelijk sporen achterlaten”, zo laat Martin weten.

De kilometerstand uit sleutel uitlezen

Koop je een occasion? Dan staat de kilometerstand vaak niet alleen in (het systeem van) je tellerbak geregistreerd. Bij BMW’s slaat bijvoorbeeld ook de sleutel de kilometerstand op. Malafide verkopers vergeten deze vaak aan te passen.

Ook de versnellingsbak en het motorblok houden vaak een kilometerstand bij, al staat hier niet altijd de correcte stand in. “We hebben zelf een keer een auto teruggedraaid”, aldus Martin. Zelfs dealerbedrijven konden het gesjoemel niet terugvinden. Als het echt goed gedaan is, kan je het niet achterhalen. Helemaal niet als particulier.”

Straffen terugdraaien kilometerstand Als je de kilometerstand van een auto terugdraait, kan je tot een jaar gevangenisstraf en/of 10.000 euro boete krijgen. Echter, in Nederland hebben politie en justitie, volgens de Bovag, maar weinig aandacht voor de fraude.

Ben je ondanks deze tips toch opgelicht, dan heb je wellicht duizenden euro’s teveel voor je auto betaald. Gemiddeld wordt een consument voor 1500 euro gedupeerd door de aankoop van een auto met een teruggedraaide tellerstand.

Bovendien kan het terugdraaien van de kilometerstand voor gevaarlijke situaties zorgen. Als je bijvoorbeeld denkt dat de distributieriem niet vervangen hoeft te worden, maar dit toch zo is, kan hij knappen.

Als je opgelicht bent kan je terug naar de verkoper en aandringen op het ontbinden van de koop, ook als je bij een particulier hebt gekocht. Je kunt rechtsbijstand inschakelen en je zaak melden bij het meldpunt van de Vereniging Aanpak Tellerfraude.

Ga je jouw teruggedraaide auto uiteindelijk zelf verkopen, dan moet je melden dat de kilometerstand niet klopt. Als je van een teruggedraaide kilometerstand weet en je verkoopt de auto zonder het te vermelden, dan ben je zelf strafbaar bezig.

Hoeveel auto’s met teruggedraaide kilometerstand? Vorig jaar werden er in Nederland 204.676 auto’s geregistreerd met een niet kloppende tellerstand.

Voorkomen is natuurlijk makkelijker dan genezen. Let dus goed op als je een (import)auto koopt. Vind je een tellerstand die niet klopt, meld die dan bij de politie en Vereniging Aanpak Tellerfraude.

Europees handelen

Met name importauto’s hebben een teruggedraaide kilometerstand. Volgens Vereniging Aanpak Tellerfraude gaat hier in de toekomst wel verandering in komen. “België deelt de kilometerstanden met Nederland en ook in Duitsland zijn ze hiermee bezig. (…) Sowieso moet overal in Europa tijdens een APK de kilometerstand worden vastgelegd”, legt Martin uit.

Tip ANWB ANWB geeft een goede tip. Leg in het koopcontract de kilometerstand vast. Zo staat dit op papier als er iets mis is!