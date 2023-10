Deel dit: Share App Mail Tweet

Aston Martin Valkyrie doet tóch mee op Le Mans! Deze prijs wint hij geheid

De Aston Martin Valkyrie gaat tóch meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Aston Martin was dat een paar jaar geleden al van plan, maar toen ging het niet door vanwege financiële problemen.

Het is de vraag of de kleine fabrikant een vuist kan maken tegen Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche en Toyota, maar één prijs wint de Aston Martin Valkyrie geheid, die voor de best klinkende racewagen.

Aston Martin Valkyrie met V12

Vrijwel alle Le Mans Hypercars maken gebruik van een V6 of een V8 met hybride-ondersteuning. Aston Martin houdt ook voor de raceversie van de Valkyrie vast aan zijn 6,5-liter twaalfcilinder.

De atmosferische V12, die het in de raceauto zonder hybridesysteem moet doen, draait maximaal 11.000 tpm en produceert meer dan 1000 pk. Voor Le Mans moet het blok worden teruggetuned.

Vanaf 2025 aan start Le Mans

De Aston Martin Valkyrie moet immers aan de regels voor een Le Mans Hypercar voldoen en 24 uur aan één stuk kunnen presteren, zónder stuk te gaan. Dat is cruciaal om de race te kunnen winnen.

Aston Martin doet niet vanaf volgend jaar mee aan Le Mans, maar verschijnt pas in 2025 aan de start. De Valkyrie AMR Pro, zoals de huidige trackversie heet, heeft immers ontwikkelingstijd nodig.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Ook naar Daytona en Sebring

Verder gaat Aston Martin met de Valkyrie meedoen aan twee races in de VS: de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring. Aston Martin is ook actief in de Formule 1 en in diverse GT-series.

Aston Martin heeft één keer de 24 uur van Le Mans gewonnen, in 1959, met de DBR1. Daarbij heeft het merk meerdere klasseoverwinningen geboekt, onder meer met de DBR9, Vantage GTE en Vantage AMR.

Aston Martin Vantage GTE

Aston Martin komt binnenkort met een geheel nieuwe GT3- en GT4-racewagen, wederom gebaseerd op de Vantage. De auto met V8 is met name bedoeld voor klantenteams.