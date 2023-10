Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW i5: ook zonder zes-in-lijn een échte BMW sportsedan?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Hoewel de a ook met verbrandingsmotoren en PHEV-aandrijving beschikbaar wordt, kiest BMW ervoor om de achtste generatie 5-Serie eerst als EV te introduceren, de i5. Inmiddels snappen we waarom.

Na dik vijftig jaar en meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren mogen we de BMW 5-Serie best tot dé archetypische sportsedan dopen. Sterke motor onder een lange motorkap, plek voor vijf plus spullen, uitstekend weggedrag en natuurlijk het liefst achterwielaandrijving. Het droomhuwelijk tussen fun en functionaliteit.

De nieuwe BMW i5

De onderhuidse techniek van de i5 lijkt in grote lijnen op die van de i4. Dat betekent een onderstel met schroefveren op de vooras voor het beste stuurgevoel en een achteras met luchtvering voor optimaal comfort en goede aerodynamische eigenschappen.

In de bodem van de BMW i5 (en middentunnel) is een accupakket verwerkt met een bruikbare inhoud van 81,2 kWh, wat een actieradius van 582 tot 455 kilometer oplevert, afhankelijk van de versie en opties. Snelladen kan tot maximaal 205 kW, maar BMW heeft er werk van gemaakt om de laadcurve zo vlak mogelijk te maken.

Een 10 tot 80 procent sessie moet normaliter binnen een half uur zijn afgewerkt. De achterwielaangedreven BMW i5 eDrive40 heeft een enkele 340 pk en 400 Nm sterke e-motor op de achteras, de M60 xDrive haalt 601 pk en 795 Nm uit een duo motoren.

Het ontwerp

Het ontwerp is voor een moderne BMW uitermate conservatief, wat gezien de doelgroep van een auto als dit een logische keuze is. Net als bij de i4 is het dikke accupakket in de bodem goed gecamoufleerd en in de juiste uitvoering en kleur is het zondermeer een statig model.

De ‘nieren’ zijn betrekkelijk bescheiden van formaat en deels functioneel met een afsluitbaar gedeelte voor wanneer de koelbehoefte beperkt is. In het interieur zien we uiteraard BMW’s concave breedbeeld display die voorzien is van een verbeterde interface. De iDrive druk-draaiknop plus sneltoetsen is ook van de partij in een interieur dat verder van bekende BMW kwaliteit is. Met de lichtbalk uit de 7-Serie als opvallende feature.

De dynamische prestaties van de BMW i5

De dynamische prestaties van de i5 spreken ongeacht de motorisering voor zich. In elk geval qua acceleratie, want de topsnelheid van de M60 is ‘slechts’ 230 km/h. De 0-100 sprint van 3,8 seconden maakt meer indruk. Waar deze BMW pas echt met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt is – wat anders – met het onderstel.

Een échte basisuitvoering moeten we nog uitproberen, maar we weten wel dat het met alle opties (variabele dempers, variabele rolstabilisatie en vierwielbesturing) een onnavolgbaar goed compromis treft tussen comfort en dynamiek. Kijk in de video of dat wat ons betreft genoeg reden is om een bedrag tussen de 77.572 euro of dik 120.000 euro aan een nieuwe BMW i5 uit te geven.