Covermodel: BMW 850 CSi – Dichterbij een M8 komt het niet

Het is niet algemeen bekend, maar BMW’s Motorsportdivisie sleutelt begin jaren 90 aan een volwaardige BMW M8. Een afgetrainde BMW 850i met onder de kap een stevig aangepaste 6-liter V12 met 48 kleppen, naar verluidt meer dan 640 pk sterk.

Glasvezel plaatwerk, lexaan ruiten, carbon wielen en een gestript interieur zorgen dat het gewicht van de M8 niet boven de 1.450 kilo uitkomt. Voor extra stijfheid is zelfs een B-stijl toegevoegd. Maar helaas voor de fans wijst marktonderzoek uit dat klanten niet per se zitten te wachten op een hardcore 850i.

Project BMW M8 in de ijskast

Zodoende gaat het M8-project de ijskast in. Of toch niet helemaal? Want eind 1992 is daar ineens de BMW 850 CSi.

BMW Motorsport heeft zich nogmaals over de grote coupé gebogen en komt met een teruggetunede, serierijpe versie van het M8-prototype, inclusief diens S70 V12. Weliswaar zonder dubbele bovenliggende nokkenassen en met een inhoud van ‘slechts’ 5,6 liter, maar nog altijd goed voor een gezonde 380 pk.

De BMW 850 CSi wordt een M8 genoemd

In fabrieksdocumenten wordt de 850 CSi nota bene M8 genoemd. Het woeste uiterlijk van het prototype is geknipt en geschoren, maar nog altijd imposant. Aangepaste bumpers, aerodynamische M-spiegels en fraaie vijfspaaks wielen zorgen voor genoeg onderscheid met de mindere broeders.

De BMW 850 CSi ligt aanzienlijk dichter bij het asfalt dankzij een sportonderstel, dat naast meesturende achterwielen ook een zwaarder kaliber remmen omvat. Voor olie en differentieel zijn extra koelers aangebracht en rvs eindpijpen maken het feest compleet.

De enige leverbare transmissie is een handgeschakelde 6-bak en het motormanagement kent twee programma’s: comfort en sport. Dat waren nog eens tijden! Vanbinnen vinden we hetzelfde zakelijke interieur als altijd, wel zijn er fijne sportstoelen gemonteerd. Het mag duidelijk zijn dat de bijna 1.900 kilo zware GT met deze aanpassingen uitstekend van zijn plek komt (en weer stopt), maar een hardcore sportwagen als de M8 is het zeker niet.

Wel een fabelachtig snelle langeafstandscruiser, die onverwacht wendbaar blijkt op krappe B-wegen en een flinke slok benzine consumeert. Helaas zal de CSi een zeldzaamheid blijven, een delicatesse, het hoogst haalbare voor wie een echte M8 had gewenst. 1996 is het laatste jaar voor de BMW 850 CSi als nieuwe uitstootregels het einde betekenen van de S70-motor. Aanpassen is niet rendabel. De productie van de overige modellen loopt nog drie jaar door en eindigt in 1999.

Aanbod en prijzen BMW 850 CSi

Er is maar een handvol meer dan 1.500 stuks van de 850 CSi gebouwd en toch staan er twee fraaie exemplaren te koop in de Lage Landen. Dat die niet voor weinig over de toonbank gaan, is logisch. De vraagprijzen zijn 80.000 en 90.000 euro, meer dan het dubbele van wat een gewone 850i in dezelfde staat moet opbrengen.

In Duitsland maken ze het nog bonter met prijzen die oplopen tot 140.000 euro en een BMW 850 CSi met 358.000 km op de klok waarvoor nog altijd 50.000 euro wordt gevraagd. Wees je ervan bewust dat het onderhoud een peperdure aangelegenheid is. Een sluitende historie is daarom een must.