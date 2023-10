Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Mercedes-Benz CLS (C 257) – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Mercedes-Benz CLS is een elegante en dynamische vierdeurs comfortcoupé. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De eerste generatie Mercedes-Benz CLS werd in de markt gezet als een ‘Jaguar-jäger’. Ook de derde generatie combineert elegante vormgeving met veel comfort, een ruime keuze uit maatwerkopties en een afwerking van onbetwiste topklasse.

Carrosserie Mercedes-Benz CLS

De nieuwe Mercedes-Benz CLS, modelcode C 257, debuteert in 2017 en draagt de nieuwe ontwerpstijl van het merk. De vormgeving keert terug naar het origineel van 2004 met sobere vormen en een nieuw ‘haaienbek-front’ met scherp ogende full-led koplampen. De nieuwe CLS is er alleen als vierdeurs coupé. De Shooting Brake krijgt geen vervolg. Voor een sportieve uitstraling staan het AMG Line- en het Night-pakket in de optielijst.

Topmodel Mercedes-AMG CLS 53 heeft een uitbundiger sportpakket en vier uitlaatpijpen. Een open dak en multibeam led-koplampen zijn andere opties. Een nieuwe motorkap met twee ‘powerdomes’ is onderdeel van de kleine facelift van 2019. Een grotere opfrisbeurt volgt begin 2021. In Nederland is het AMG Line-pakket voortaan standaard. Storingen die weleens voorkomen, zijn een haperende actieve luchtinlaat (Airpanel) en een overactieve parkeercamera.

Interieur Mercedes-Benz CLS

Het CLS-interieur geeft inzittenden het gevoel dat ze in een bijzondere auto zitten. De vormgeving maakt indruk en hoewel de hoofdruimte achterin niet van S-klasse-niveau is, zijn de materialen en de afwerking dat wel. Standaard heeft de CLS vijf zitplaatsen (waarvan vier comfortabel), een driespaaks stuur, een 12,3-inch Media Display, instelbare sfeerverlichting met verlichte ronde ventilatieroosters, Pre Safe-rijhulpsystemen en Mercedes Me Connect-diensten.

Voor het echte verwengevoel zijn extra opties onmisbaar, zoals de volledig digitale Widescreen Cockpit, het Energizing-pakket en semi-autonome Intelligent Drive-functies. Dit is slechts een zeer kleine greep uit de optielijst, die voorts onder meer actieve multicontourstoelen met massagefunctie, Burmester-audio, talloze bekledingsmaterialen en -kleuren en Designo- of Manufaktur-maatwerk vermeldt. De facelift van 2021 brengt nieuw MBUX-infotainment met touchscreenbediening en augmented reality-navigatieweergave.

Motor

Onder de motorkap liggen vier- of zescilinder motoren met directe inspuiting en drukvulling. Daarnaast doet ‘EQ Boost’ gedoopte 48V mild-hybride techniek zijn intrede. Benzineversies zijn de CLS 350 met 2.0 viercilinder (299 pk, 400 Nm) en de CLS 450 met 3.0 zes-in-lijn (367 pk, 500 Nm). De Mercedes-AMG CLS 53 heeft een 3.0 zes-in-lijn met een turbolader en een elektrisch aangedreven compressor (435 pk, 520 Nm).

Op dieselvlak is er keuze uit de CLS 200d met 2.0 viercilinder (194 pk, 400 Nm) en de CLS 300d met biturbo 2.0 viercilinder (245-265 pk, 500-550 Nm). De CLS 350 d/400 d heeft een 3.0 zes-in-lijn (286-330 pk, 600-700 Nm). Bij de vier- en zescilinder dieselmotoren is mogelijke waterpomplekkage een aandachtspunt. Bij uitvoeringen met EQ Boost kan het 48V-systeem weleens opspelen. Soms helpt resetten of updaten, soms is reparatie nodig. Voor modellen gebouwd tussen 2021 en 2023 is een terugroepactie opgezet vanwege een productiefout in de brandstofpomp.

Transmissie Mercedes-Benz CLS

De CLS combineert achterwiel- of vierwielaandrijving (4Matic) met een 9G-Tronic negentraps automaat met koppelomvormer. 4Matic is standaard in combinatie met de zescilinder motoren. Ook de sterkste viercilinder dieselmotor is met 4Matic geleverd. De Mercedes-AMG CLS 53 heeft een AMG Speedshift TCT 9G-transmissie met een door AMG aangepaste koppelomvormer, aangevuld met 4Matic+ vierwielaandrijving met variabele aandrijfkrachtverdeling. De negentraps automaat behoort – in elk geval in de comfortstand – soepel en schokvrij te schakelen. Preventieve oliewissels verlengen de levensduur.

Wielophanging

Standaard heeft de C 257 een viervoudig geleide multilink-voorwielophanging en een vijfvoudig geleide multilink-achterwielophanging in combinatie met stalen comfortvering. Tegen meerprijs zijn verschillende adaptieve onderstellen leverbaar. Dynamic Body Control met adaptieve schokdempers legt meer nadruk op sportiviteit. Air Body Control luchtvering met Dynamic Select combineert adaptieve demping met niveauregeling en biedt de keuze tussen meer comfort en meer stugheid.

Tegen meerprijs is ook aangescherpte Direktlenkung beschikbaar. Wielmaten beginnen bij 18-inch en eindigen bij 20-inch. De CLS is een zware auto. Draagarmen, wielophangingsrubbers, kogelgewrichten, schokdempers/veerpoten en banden kunnen versneld slijten.

Welke moet ik hebben?

Hoewel de viercilinder benzine- en dieselmotoren prima presteren, hebben de zescilinders een aanzienlijk hoger pretgehalte. Hetzelfde geldt voor de uitvoering en uitrusting. De CLS is een verwenauto en daarbij hoort een zo lang mogelijke optielijst.

Bij aankoop geldt de premium-stelregel dat meer opties altijd beter is dan veel opties. Het Nederlandse occasionaanbod van de CLS is bescheiden en wordt gedomineerd door AMG Line-uitvoeringen. Het kan lastig zijn om een specifieke combinatie van motorisering, opties en kleur te vinden. In Duitsland is het aanbod groter en gevarieerder.

Moet de Mercedes-Benz CLS het worden?

Met zijn vormgeving, aankleding en rijeigenschappen is de Mercedes-Benz CLS een dynamisch alternatief voor een S-klasse en een spannend alternatief voor een E-klasse. Sommige AMG-versies uitgezonderd is het een uitgesproken comfortabele auto die zijn bestuurder en medepassagiers het gevoel geeft dat ze in iets bijzonders rijden.

Ook de krachtige motoren, de topklasse-opties en de hoogstaande afwerking zijn redenen om deze flamboyante Benz te kopen. Het blijft jammer dat het CLS-avontuur vooralsnog geen vervolg krijgt, maar het model neemt, in lijn met zijn marktpositionering, afscheid in stijl.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2018 – introductie Mercedes-Benz CLS (C 257), Edition 1 2019 – kleine facelift, CLS 220 d 2021 – grote facelift, MBUX, CLS 300 d, AMG CLS 53 Limited Edition Zomer 2023 – einde productie

Dit kosten ze

Op Gaspedaal.nl beginnen de occasionvraagprijzen van de Mercedes-Benz CLS met een benzinemotor beginnen bij 54.000 euro voor een rijk aangeklede CLS 350 AMG Line (2019, 101.000 km). Een minder luxe CLS 350 met minder kilometers (2019, 50.000 km) kost 54.950 euro.

De voordeligste CLS met zescilinder benzinemotor is een CLS 450 4Matic AMG Line (2018, 154.000 km). Het faceliftmodel start bij 59.000 euro voor een CLS 350 (2019, 89.000 km) en 72.500 euro voor een CLS 450 4Matic AMG Line (2020, 85.000 km). Prijzen voor de Mercedes-CLS AMG 53 lopen uiteen van 69.000 euro (2019, 47.000 km) tot 138.000 euro (2022, 3.000 km).

De CLS met dieselmotor kost minimaal 42.000 euro (CLS 350 d 4Matic AMG Line, 2018, 238.000 km) en maximaal 97.000 euro (CLS 400 d AMG Line, 2020, 7.450 km).

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 90,32

Remschijven voor, per set € 360,40

Draagarm vooras, met luchtvering, per stuk € 144,06

Bilstein, veerpoot luchtvering vooras, per stuk € 1.761,57

Pirelli P Zero PZ4, 275/35 R19 100Y MO, per stuk vanaf € 233,50

Waterpomp elektrisch, vanaf € 308,94

Prijzen gelden voor een Mercedes-Benz CLS 450 4Matic van 2017 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosen

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 400,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 500,–

Het onderhoudsinterval (CLS 450 4Matic) is 20.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Mercedes-Benz CLS

+ Vormgeving exterieur

+ Vormgeving interieur

+ Maatwerkopties

+ Afwerking

Minpunten Mercedes-Benz CLS

– Duur

– Zwaar