Dit is de Tesla Cybertruck als politieauto, en die kan echt komen

Je ziet het goed. Deze Tesla Cybertruck is omgetoverd tot een politieauto. En het gaat om meer dan een gekke render!

Al voordat er überhaupt een Cybertruck de productieband had verlaten, stond internet al vol met camperkits en aanhangers voor bij de EV. Hoewel het in geval van deze politieauto ook om een render gaat, en de plannen niet concreet zijn, is het meer dan een idee.

De Tesla Cybertruck als politieauto

Niemand minder dan Larry Ellison vertelt tijdens Oracle’s CloudWork-conferentie in Las Vegas over de Tesla Cybertruck als politieauto. Ellison is medeoprichter van Oracle en zit in de raad van bestuur bij Tesla.

Oracle is een bedrijf dat zich onder anderen bezighoudt met software voor de politie. Een politieauto ontwikkelen ze nog niet.

Maar daar kan dus verandering in komen. “De volgende generatie politieauto komt zeer binnenkort uit”, zegt Larry Ellison. Of dit serieus is, is onduidelijk.

Wel vertelt hij dat de Cybertruck ideaal zou zijn als politieauto. Het heeft een roestvrijstalen behuizing, is veilig en is snel genoeg om het menig crimineel moeilijk te maken.

Indrukwekkender dan een B-klasse

Daarbij heeft de Tesla Cybertruck al camera’s ingebouwd die ze kunnen gebruiken. Ook het scherm van Tesla zou goed genoeg zijn om de politiefuncties in te verwerken. Feit is, de Cybertruck is veel indrukwekkender dan een Mercedes-Benz B-klasse, Ford Kuga of BMW X1.

Een nadeel heeft de Tesla Cybertruck ook, namelijk zijn prijs. In Nederland hoeven we het model dan ook nooit als politieauto te verwachten. Of we ‘m ooit in Amerika gaan zien, is vooralsnog onduidelijk.