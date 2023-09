Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen begint GP van Japan met beste tijd in eerste training

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grote Prijs van Japan de beste tijd gereden. Coureur Carlos Sainz van Ferrari werd tweede, voor Lando Norris van McLaren. Verstappens Red Bull-teamgenoot en grootste concurrent Sergio Pérez kwam tot de elfde tijd.

Later op vrijdag volgt de tweede training, zaterdag is de kwalificatie en zondag de race.

De 25-jarige Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij, maar kwam vorige week in Singapore ineens niet verder dan de vijfde plaats. De Nederlander heeft laten weten dat het een incident was en dat hij dit weekend weer een goed resultaat verwacht.