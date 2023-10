Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna-doodervaring met onze Volvo 940 op de Nürburgring

Onze verlaagde drift-Volvo 940 krijgt het geregeld zwaar te verduren. Een beproeving op de de Nürburgring Nordschleife werd hem echter bijna te veel.

Het is benauwd in onze Volvo 940. Het repareren van de airco stond niet hoog op de to do-lijst en daar ervaren we op deze zonnige zondagmiddag de consequenties van. Met vier man karren we over de Duitse A3 richting het zuiden. We hebben koers gezet naar de beruchte Nürburgring Nordschleife, een totaal andere bestemming dan de vorige keer.

Simpele straatbanden onder onze Volvo 940

Jaarlijks worden talloze liefhebbersauto’s hier als niets meer dan een hoop schroot van de boomrijke racebaan gesleept. We hopen dat ons niet eenzelfde lot te wachten staat. We kunnen helaas niet stellen dat we er alles aan gedaan hebben om dit te voorkomen.

De brede banden die om de set 18-inch wielen zaten, zijn aan de vooravond van deze track day tot op het staaldraad versleten geraakt tijdens een stevige driftsessie. We zijn daardoor aangewezen op een set staalvelgen, omhuld met alledaagse Michelins.

Verder is de 940 ook niet voorzien van geventileerde remschijven of een goed onderstel. Zoals je eerder in Onze Garage las, zijn de veren simpelweg doorgeslepen om de auto te verlagen. Ach ja, we gaan niet voor de snelste rondetijden, maar voor de grootste glimlach. Wat wij op dit moment nog niet weten, is dat die glimlach later deze dag bruut van ons gezicht zal worden geveegd.

Regels tijdens Nordschleife Touristenfahrten

Eenmaal aangekomen bij het roemruchte circuit is het een kwestie van een ticket kopen en gaan. 35 euro kost het om een onvergetelijke ronde te rijden over de Nordschleife. De uitbater noemt het Touristenfahrten en iedereen met een rijbewijs en een straatlegale auto of motor is welkom. Sinds kort zijn de eisen echter aangescherpt. Geregeld gingen er pick-ups, bestelbusjes en zelfs touringcars over de ring, waardoor het reglement nu stelt dat ‘voertuigen zonder de rijeigenschappen van een personenauto’ verboden zijn op de Nürburgring.

De Duitsers doen daarnaast tevergeefs een poging om racen te voorkomen tijdens de Touristenfahrten, door ook auto’s met kuipstoelen en racestuurtjes te verbieden. Hoewel je een creatieve geest moet hebben om onze oude 940 als een racemonster te beschouwen, is de Volvo wel voorzien van een aftermarket-stuur. Toch kunnen we probleemloos een ticket kopen.

Nürburgring aftasten

Het is niet onze eerste keer op dit legendarische circuit, al kan datzelfde hoogstwaarschijnlijk niet worden gezegd van de degelijke stationwagon waarmee we naar Duitsland zijn afgereisd. Toch zal de Volvo eraan moeten geloven, want de slagbomen gaan open en bijna 21 kilometer aan asfalt ligt op ons te wachten.

Hoewel de turbodruk is opgevoerd, voelt de zwaar beladen 940 traag aan als we over de Döttinger Höhe accelereren richting de eerste bochtencombinatie van de Nürburgring. Het rempedaal voelde al wat sponzig, dus deze eerste ronde tasten we zowel de auto als het circuit voorzichtig af.

Acht ronden over de Nordschleife

Auto’s van een totaal ander kaliber, met name de usual suspects uit Stuttgart en München, vliegen ons om de oren. Na de eerste ronde over de Nürburgring besluiten we direct nog eens 35 euro stuk te slaan op een kaartje. Ditmaal lozen we twee van de vier inzittenden. Met meer snelheid dan in de vorige ronde stormen we op een snelle rechterbocht af. We vragen het uiterste van de arme banden, die het uitschreeuwen wanneer de auto ondersturend de hoek om wordt geloodst.

Het aantal ronden stapelt zich op. Telkens houden we enkele minuten ertussen om de remmen te laten afkoelen. In de laatste, achtste ronde over de Nürburgring blijken die luttele minuutjes niet genoeg. Het rempedaal voelt sponziger dan ooit tevoren. Het aangrijpingspunt, of wat daar nog van over is, kruipt steeds dichter naar de vloer en we rijden bedachtzaam de ronde uit.

Remdruk van onze Volvo 940 valt weg

Eenmaal op een provinciale weg naast de Nordschleife wordt het de remmen te veel. Bijna alle remdruk valt weg en we moeten snel handelen. Met behulp van de handrem rollen we voorzichtig richting de parkeerplaats van een tankstation.

We kunnen de krik van een behulpzame Nederlander lenen en tillen de auto op. Het vermoeden bestaat dat er vapour-lock is opgetreden, waarbij de remvloeistof kokend heet wordt en zich gasbellen in de leidingen vormen. Gas is in tegenstelling tot remvloeistof wel samen te persen, waardoor de remdruk plots verdwijnt. Na lang afkoelen ontluchten we op provisorische wijze de remmen en is het remgevoel weer zoals het moet zijn. Of op z’n minst hoe het voorheen was.

Vapour-lock op de Nürburgring

Spontaan het circuit op gaan is hartstikke leuk, maar deze dag toont aan hoe belangrijk het is je auto op voorhand grondig te controleren. Was het vapour-lock vlak voor een flink rempunt op het circuit opgetreden, dan hadden we er nu niet zo vrolijk bij gezeten. Een ervaring rijker en met een grotere to do-lijst keren we – gelukkig probleemloos – huiswaarts.

In de rubriek ‘Onze Garage’ verscheen een uitgebreidere versie van dit artikel eerder in het Autovisie Magazine.