Betaalbare Fiat Panda EV moet Chinese merken het leven zuur maken

Nieuwe Chinese automerken overspoelen de globale automarkt met elektrische auto’s. Veel Europese EV-fabrikanten kunnen niet opboksen tegen de vaak lage prijzen van Chinese merken. Volgend jaar verschijnt een elektrische Fiat Panda die de strijd met Chinese autobouwers aan moet gaan.

Dit doet het gewapend met een less is more-zwaard, zo zei CEO Olivier Francois in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Veel luxe hoef je dus niet te verwachten in de elektrische auto.

Fiat Panda EV

Francois vertelde dat Fiat met een oplossing moet en zal komen die de Chinese autofabrikanten in moeilijkheden zal brengen. Die oplossing komt volgend jaar in vorm van de elektrische Fiat Panda (of misschien gaat-ie wel Punto heten), en is een productieversie van de Concept Centoventi die het merk ons in 2019 al liet zien. De elektrische auto moet minder gaan kosten dan de concurrentie.

Toch is de Chinese EV-concurrentie in het B-segment nu nog niet heel groot. De Chinese dreiging die veel traditionele autofabrikanten voelen, heeft dan ook met name betrekking op de verhouding tussen prijs en specificaties. Zo pik je een grotere BYD Dolphin al voor 29.990 euro en een MG 4 voor iets meer dan 32 mille. Van dat laatste merk komt binnenkort ook een kleinere (en dus nog goedkoper) elektrische auto.

Concurrentie juist uit Europese hoek

Buiten dat zal EV-concurrentie ook grotendeels uit Europese hoek komen. Denk aan de Volkswagen ID.2 die in 2025 op de markt komt, de Renault 5 die volgend jaar ten tonele verschijnt en de Citroën e-C3, die nog deze maand onthuld wordt.

Aan dat laatste model zal de Fiat Panda EV vermoedelijk nauw verwant zijn. Fiat graait namelijk uit dezelfde grabbelton als de andere Stellantis-merken en dus zal de elektrische B-segmenter op het eCMP-platform of het nieuwe STLA Small-platform komen te staan.

Elektrische auto voor minder dan 25.000 euro

Hoe dan ook moet het een zeer betaalbaar elektrisch model worden. Volkswagen en Citroën beloofden eerder dat de ID.2 en de e-C3 minder dan 25.000 euro gaan kosten. De bedoeling is dat de elektrische Fiat Panda daar nog onder gaat duiken. Áls dat lukt, vormt de EV zeker concurrentie voor de opkomende Chinese merken.