Deze opmerkelijke occasion is half boot, half McLaren F1

Te water raken is in de meeste auto’s een ware nachtmerrie, met deze occasion kan de pret dan juist pas beginnen. We hebben het over de Gibbs Aquada.

Gibbs, opgericht door de Nieuw-Zeelandse Alan Gibbs, is een fabrikant van amfibievoertuigen. Deze Aquada kun je zien als een amfibiesportwagen en heeft zelfs trekjes van een McLaren F1. Het merk zelf noemt de occasion een High Speed Amphibian.

Snelheidsrecord voor de Gibbs Aquada

Op het land haalt de auto een topsnelheid van 160 km/h. Er zijn genoeg auto’s die hem dat nadoen, maar geen enkele die ook het water in kan rijden om daar met zo’n 50 km/h te varen.

In 2004 werd met een Gibbs Aquada het kanaal tussen Engeland en Frankrijk in slechts 1 uur en 40 minuten overgestoken. Daarmee was het destijds de snelste oversteek ooit in een amfibievoertuig.

Occasion met de zitpositie van een McLaren F1

Hoewel het uiterlijk ons sterk doet denken aan een Mazda MX-5, heeft het interieur wat weg van de befaamde McLaren F1. We doelen op de zitpositie. De Aquada is namelijk voorzien van drie stoelen, waarbij de bestuurder in het midden zit.

Half boot, half McLaren F1 dus. Ook het aantal cilinders van de F1 is door de helft gehakt. Waar de occasion tijdens het varen wordt aangedreven door een waterjet, is het op land een 175 pk sterke 2,5-liter V6 van Rover die voor de aandrijving zorgt.

In Nederland staat nu één Aquada als occasion te koop. Als jij jezelf daar al in ziet varen, dan moet je vlug je bankrekening plunderen. Van het model is slechts een handjevol exemplaren gebouwd en dus wordt voor het amfibievoertuig (met 4.200 kilometer op de klok) maar liefst 150.000 euro gevraagd.

Alternatief amfibievoertuig

Is je dat te duur, dan heeft de verkoper ook nog twee zogeheten Quadski’s van Gibbs te koop staan. Zowel de naam als het voertuig zijn een samenstelling van een quad en een waterski. Deze zijn met prijskaartjes van 72.500 euro en 75.000 euro echter nog altijd niet goedkoop te noemen. Moet het per se een amfibie-auto zijn? Dan is dit unieke tweedehandsje iets voor jou.