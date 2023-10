Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de Polestar 2- en Tesla Model 3-concurrent van Kia!

Sedans verkopen niet, iedereen wil een crossover of SUV. Al lijkt het elektrische segment daarop de uitzondering, want de Polestar 2 en Tesla Model 3 verkopen uitstekend, ziet ook Kia.

Daarom introduceert het Koreaanse merk deze EV4, die het over enige tijd tegen beide verkoopsuccessen moet opnemen. Voorlopig is de Kia echter nog een studiemodel.

Debuut Kia EV4 in Korea

Hij werd onthuld tijdens de Kia EV Day in Seoel, waar ook de EV3 zijn debuut maakte. Het ontwerp van de EV4 is opvallend, aangezien de auto behoorlijk op de EV6 lijkt, maar dan met een kontje.

Sedan met crossover-trekjes

Zoals dat kennelijk bij een sedan hoort tegenwoordig, is de bodemspeling wat groter dan normaal. Polestar kiest daar ook voor bij de 2. De Aiways U6 kopieerde dat.

Nog interessanter is dat Kia met de EV4 een andere weg inslaat dan Hyundai met de Ioniq 6. Die laatste is laag en gestroomlijnd als een druppel. Autovisie-collega Peter Hilhorst vergeleek hem met een Tatra.

Frunk onder de ‘motorkap’

De EV4 heeft naast een kofferbak achterin ook een frunk onder de ‘motorkap’. Het interieur lijkt op dat van de EV3, met een minimalistisch dashboard dat nog weinig productierijp oogt.

Wanneer de EV4 op de markt verschijnt, is nog niet bekend. Hij staat uiteraard op het bekende E-GMP-platform van de Hyundai Motor Group. Of hij ook de 800 Volt-architectuur overneemt, weten we niet.