Waarom je een sterke rug nodig hebt voor deze Kia EV3

Kia introduceert de ene na de andere elektrische auto en rijgt in Nederland het ene verkoopsucces aan het andere. Ook deze compacte Kia EV3 zou het in Nederland weleens prima kunnen doen.

De Kia EV3 is officieel nog een studiemodel en dat kun je zien aan het interieur, dat nog niet helemaal productierijp is. En om terug te komen op de sterke rug uit de kop: die heb je achterin nodig.

Kia EV3 kan scooter opladen

Kia heeft iets geinigs bedacht. Het is mogelijk om de zitting van de achterbank op te klappen. Zo ontstaat er ruimte voor een elektrische fiets of een e-scooter, die zelfs in de auto kan worden opgeladen.

Leuk idee, maar hebben de ontwerpers van Kia een elektrische fiets of e-scooter weleens proberen op te tillen? Die dingen zijn hartstikke zwaar. Daar til je je een hernia aan.

Paddestoelen en schimmels

Opmerkelijk is ook dat de Kia EV3 materialen in het interieur heeft die niet zijn gemaakt, maar gekweekt. Kia gebruikt daarvoor mycelium. Simpel gezegd zijn dat de wortels van een paddestoel of schimmel.

Volgens Kia kan het materiaal in iedere vorm worden gegoten door het in een mal te laten groeien. Het zal nog even duren voordat mycelium in productieauto’s is terug te vinden, overigens.

Zo groot als een Kia Niro

Qua uiterlijk lijkt de Kia EV3 veel op de grotere EV5 en EV9. Zijn afmetingen komen overeen met die van de Kia Niro. En dat is goed nieuws voor de importeur in Nederland, want bij ons is de Niro een bestseller.

Maximale laadsnelheid

De EV3 is voorlopig de kleinste EV op het bekende E-GMP-platform van de Hyundai Motor Group. Het lijkt erop dat hij niet het 800 Volt-systeem krijgt van de EV6 en EV9, maar het met 400 Volt moet doen.

Wat dat betekent voor de maximale laadsnelheid is niet bekend. De EV6 en EV9 zijn in staat om aan de juiste snellader 240 kW te bereiken. De Ioniq 5 en 6 van Hyundai blijven heel iets achter, met 220 kW.