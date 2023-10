Deel dit: Share App Mail Tweet

Oud-Formule 1-baas Ecclestone geeft nu toch miljoenenfraude toe

Bernie Ecclestone heeft nu toch toegegeven dat hij miljoenenfraude heeft gepleegd. De 92-jarige voormalige baas van de Formule 1 zei vorig jaar nog onschuldig te zijn tijdens de eerste zitting van de zaak tegen hem. “Ik pleit schuldig”, zei de Britse miljardair donderdag voor de rechtbank in Londen. Hij werd na zijn schuldbekentenis door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zeventien maanden. Dat houdt in dat hij alleen de cel in moet als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

Ecclestone wordt ervan beschuldigd ruim 400 miljoen pond (473 miljoen euro) aan overzeese bezittingen niet te hebben opgegeven bij de belastingdienst. Het gaat om een trust in Singapore waar zijn drie dochters begunstigden van zijn. Volgens de aanklagers heeft Ecclestone ingestemd met een schikking van 625 miljoen pond (755 miljoen euro). Het proces tegen hem, dat op 16 november zou beginnen, gaat niet door.

Ecclestone was decennialang de baas van de Formule 1 en maakte er een groot commercieel succes van. In 2017 kwam er een einde aan zijn bewind, toen de belangrijkste autosportklasse in handen kwam van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media.

Ecclestone werd in 2014 in Duitsland aangeklaagd voor omkoping. Hij zou smeergeld hebben betaald aan een Duitse bankier die een aandelentransactie voor hem moest begeleiden. Hij kocht destijds een rechtszaak en daarmee een mogelijke celstraf af door een schikking te betalen van 75 miljoen euro.