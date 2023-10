Deel dit: Share App Mail Tweet

VDL Nedcar blijft tóch BMW’s bouwen! Althans, delen ervan…

Drie jaar geleden kondigde BMW aan te stoppen met de bouw van Mini’s bij VDL Nedcar in Born. De Limburgse fabriek moest op zoek naar een nieuwe klant. En die heeft het gevonden: BMW.

Toen BMW in 2020 bekendmaakte niet verder te willen met VDL Nedcar waren de zorgen in Born groot. Een nieuwe opdrachtgever vinden zou niet makkelijk worden.

VDL Nedcar batterijen maken

Gelukkig is er nu wederom een deal gesloten met BMW. Niet voor de productie van auto’s, maar van batterijmodules. In ieder geval tot 2035 gaat VDL er zo’n 125.000 maken.

Nieuwe opdrachtgevers

Dat wil overigens niet zeggen dat de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers voorbij is. Met de accudeal wordt slechts 10 procent van de productiecapaciteit in Born gevuld.

Het is niet zo dat er duizenden werknemers nodig zijn. Uiteindelijk zullen slechts enkele tientallen zich bezig houden met de assemblage van de batterijen. VDL is nog steeds in gesprek met andere partijen.

Verlies van veel banen

Vooralsnog met weinig succes, dus verliezen vanaf november zo’n dertienhonderd medewerkers (vaste en tijdelijke) hun baan. Dat is ongeveer een derde van het totale personeelsbestand.

Werknemers van Nedcar hebben in de afgelopen maanden meerdere keren het werk neergelegd om een betere ontslagregeling af te dwingen. Er zouden eerst achtienhonderd mensen hun baan verliezen.

Laatste Mini in maart 2024

Nedcar zegt in gesprek te zijn met een aantal andere auto- en busfabrikanten om ook voor hen batterijen te gaan maken. De laatste nieuwe Mini loopt in maart volgend jaar in Born van de band.