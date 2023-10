Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze dinosauriërs neemt Jaguar afscheid van de F-Type

Dinosauriërs? Zo noemen we de F-Type om twee redenen. Ten eerste is de Britse sportauto al tien jaar oud en ten tweede geeft Jaguar zelf toe dat het pas vanaf 2025 “een modern luxemerk wordt”.

Eerder dit jaar heeft Autovisie met de Jaguar F-Type een roadtrip gedaan door Spanje. Dit om stil te staan bij het naderende afscheid van de laatste sportwagen van Jaguar met een verbrandingsmotor.

Jaguar F-Type stopt in 2024

In 2024 komt aan de productie van de F-Type een einde. Dat-ie eigenlijk al veel te lang op de markt is, verraadt één zinnetje in het persbericht over deze speciale edities.

De F-Type is meerdere keren onderscheiden, schrijft Jaguar, onder meer met de titel World Car Design of 2013. Leuk, maar het is een beetje sneu dat Jaguar tien jaar terug in de tijd moest om dat op te graven.

Volledig elektrisch luxemerk

De reden weten we natuurlijk allemaal. Jaguar heeft het niet makkelijk, met sterk verouderde modellen en tegenvallende resultaten. De fabrikant heeft zijn hoop gevestigd op 2025.

Dan wordt Jaguar een volledig elektrisch luxemerk. Eigenlijk zou het merk in 2022 een elektrische XJ introduceren (de prototypes reden al rond), maar die werd op het laatste moment afgeblazen.

Honderdvijftig exemplaren

Hoe dan ook, voordat Jaguar de verbrandingsmotor vaarwel zegt, komt er nog één speciale editie van de F-Type: de ZP Edition, die is geïnspireerd door twee E-Type-racewagens uit de jaren zestig.

Jaguar bouwt slechts honderdvijftig stuks van de ZP Edition. Allemaal hebben ze de bekende 5,0-liter V8 met supercharger voorin liggen. De krachtbron levert een vermogen van 575 pk.

Prijs F-Type ZP Edition

Er zijn twee kleuren beschikbaar voor de ZP Edition: donkerblauw met een rood en zwart interieur, en wit met een donkerblauw en zwart interieur. De ’roundel’ – de witte cirkel op de flanken – is standaard.

Zowel de coupé als cabriolet heeft een begrensde top van 300 km/h. De vierwielaangedreven F-Type gaat in 3,7 seconden naar 100 km/h. De ZP Edition kost in Nederland minimaal 236.252 euro.