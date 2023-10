Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo’n monsterlijk grote batterij heeft deze elektrische Mercedes!

De Mercedes EQA heeft een 69,7 kWh-batterij en een range van bijna 500 kilometer. Deze eActros 600 heeft voor ongeveer dezelfde actieradius een bijna tien keer zo grote accu nodig.

Tesla Semi, eat your heart out! De concurrentie in het elektrische vrachtwagensegment wordt steeds groter. Mercedes introduceert bijvoorbeeld deze eActros 600 voor de lange afstand.

Elektrische trucks lange afstand

Elektrische trucks zijn inmiddels gemeengoed, maar worden vooral gebruikt voor distributie in de stad en in de regio. Voor de lange afstand is de spoeling nog dun. Maar daar komt verandering in.

Tesla schat dat de Semi in de praktijk een bereik van 800 kilometer op één lading haalt. Over de capaciteit van de batterij doet het merk nooit uitspraken, maar die ligt waarschijnlijk tussen de 900 en 1000 kWh.

Mercedes eActross bereik

De Mercedes eActros 600 zit daar een stuk onder. Hij heeft drie accupaketten van 207 kWh, die samen dus 621 kWh leveren. Dat zou genoeg zijn voor zo’n 500 kilometer range.

Is dat te weinig? Nee, zeker niet. Chauffeurs moeten verplichte rijtijden aanhouden en in hun pauzes kan de eActros 600 aan de snellader. Hij kan laden met maximaal 400 kW. De snelste auto komt tot 270 kW.

Sterk is de Mercedes natuurlijk ook. Hij mag 22 ton trekken (in sommige gevallen meer) en heeft twee elektromotoren. Het koppel levert 545 pk en bereikt een piek van zelfs 817 pk.

Pas na vijf jaar rendabel

Zitten transportbedrijven te springen om de e-truck? Dat is een goede vraag, want volgens Mercedes is de eActros 600 pas na vijf jaar of 600.000 kilometer rendabeler is dan een dieseltruck.

One-pedal driving mogelijk

Met de capaciteit van de batterijen zou het wel goed zitten, zo zegt het vrachtwagenmerk. Na tien jaar en 1,2 miljoen kilometer zouden ze nog ruim 80 procent van hun capaciteit over moeten hebben.

Opvallend: de truckdivisie van Mercedes monteert een viertraps transmissie in de eActross 600. Voor het remmen is de chauffeur vooral aangewezen op de elektromotoren. One-pedal driving is mogelijk.