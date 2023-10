Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de vernieuwde Tesla Model 3

De Tesla Model 3 heeft een facelift ondergaan. Met een Duik in de Prijslijst ontdekken we wat de populaire EV nu in huis heeft.

Tesla heeft wel eens beweerd facelifts tegenwoordig niet meer zo belangrijk zijn, het gaat volgens hen vooral om de software-updates. Toch ging de populaire Tesla Model 3 dit jaar onder het mes. Het meest opvallend zijn de nieuwe koplampen en achterlichten, maar er is meer nieuws. Zo is ook het interieur vernieuwd en daarbij zo mogelijk nog minimalistischer geworden. Zelfs de stengels achter het stuur ontbreken, die functies bedien je voortaan met knoppen op het stuurwiel. Meer details over de facelift lees je hier.

Aandrijflijnen Tesla Model 3

Aan de techniek van de Tesla Model 3 is bij de facelift niets veranderd, maar die werd toch al regelmatig geüpdatet. Op dit moment is er keuze uit de RWD en de Long Range AWD. De RWD is voorzien van een 60 kWh batterijpakket en een elektromotor op de achteras die goed is voor 208 kW (283 pk) en 420 Nm. De WLTP-actieradius bedraagt 554 km.

De Tesla Model 3 Long Range AWD heeft een 78 kWh batterijpakket en een extra elektromotor zorgt zoals de naam al aangeeft voor vierwielaandrijving. Het systeemvermogen en -koppel bedragen 366 kW (498 pk) en 493 Nm, in combinatie met een WLTP-actieradius van 678 km.

Prijzen Tesla Model 3

Bij de facelift horen ook nieuwe prijzen. De Tesla Model 3 RWD is leverbaar vanaf 42.990 euro en voor de Long Range AWD ben je minimaal 50.990 euro kwijt. Dat is iets meer dan de vergelijkbare uitvoeringen van voor de facelift, maar het verschil valt mee. Bovendien wijzigen de prijzen bij Tesla zowat maandelijks, dus misschien is hij binnenkort wel weer voordeliger – of juist niet. Een duidelijk overzicht van de standaarduitrusting geeft Tesla niet, maar inmiddels weten we dat een Tesla je standaard al van allerlei gemakken voorziet.

Exterieuraankleding

Dan gaan we maar gelijk door naar de visuele aankleding. De facelift brengt twee nieuwe carrosseriekleuren met zich mee: de tinten donkergrijs en rood zijn anders dan voorheen. Voortaan verandert de exacte tint van de lak als het goed is naarmate de kijkhoek verandert. De standaardkleur is wit. Voor donkerblauw en zwart betaal je 1.300 euro extra en als je kiest voor een van de twee nieuwe tinten dan voeg je 2.000 euro aan de vanafprijs toe.

Er zijn twee velgkeuzes, waarbij de standaard 18-inch aerodynamische velgen eveneens nieuw zijn bij de facelift. Maak 1.700 euro extra over en je kunt kiezen voor de bekende 19-inch lichtmetalen velgen. Wil je er alvast een set winterbanden bij, dan kost dat voor beide velgtypes 2.150 euro extra.

Interieuraankleding

Standaard is het interieur vrijwel volledig zwart. Voor 1.200 euro worden de stoelen, delen van het portier en de bovenkant van het dashboard uitgevoerd in wit.

Losse opties

Dan zijn er nog een aantal losse opties. Bijvoorbeeld een trekhaak waarmee maximaal 1.000 kg getrokken kan worden, voor 1.350 euro extra. Verder gaat het vooral om geautomatiseerde rijfuncties. Voor 3.800 euro extra wordt de Tesla Model 3 voorzien van de Enhanced Autopilot. Op dit moment kan die zelfstandig van rijstrook wisselen, ‘binnenkort’ ook automatisch in- en uitparkeren en vervolgens naar je toe komen rijden.

Voor maar liefst 7.500 euro meerprijs voeg je de Full Self Driving Capability toe. Ondanks die naam betekent dat voorlopig vooral dat je aanvullend op bovenstaande ook verkeersbordherkenning krijgt. Pas op de (lange) termijn kan je met dit pakket daadwerkelijk “automatisch sturen op straten binnen de bebouwde kom”.

Tot slot kan je voor 500 euro een wallbox bij je Tesla Model 3 bestellen.

De vernieuwde Tesla Model 3 zelf samenstellen

Kortom, naast gebruikelijke faceliftzaken zoals nieuwe bumpers, kleuren en wielen kan de Tesla Model 3 de toenemende concurrentie weer beter aan. Welke versie van de vernieuwde Model 3 heeft jouw voorkeur? Of wacht je liever op eventuele andere uitvoeringsvarianten? Bekijk de vernieuwde Tesla eenvoudig in de configurator op www.tesla.com/nl_nl.