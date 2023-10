Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo duur kun je een deugdelijke Opel maken in de configurator

De optielijsten van veel premiummerken zijn zeer uitgebreid. Als je maar enthousiast genoeg vinkt, sla je met gemak een jaarsalaris stuk op de extraatjes. Maar hoe zit het bij de vriendelijker geprijsde merken? Dit is de duurst mogelijke Opel.

De goedkoopste nieuwe Opel is – als je de Rocks niet meerekent – de uitgaande Corsa. Deze worden nu uit voorraad aangeboden vanaf een kleine 21.000 euro. De goedkoopst mogelijke Corsa van de nieuwe generatie kost je 23.349 euro. Maar hoeveel kost de duurst mogelijke Opel?

Zafira Life Electric als duurst mogelijke Opel

Om daarachter te komen selecteren we het model met de hoogste vanafprijs: de Opel Zafira Life Electric. Deze EV kost je als particulier minimaal 53.711 euro. Eens zien hoe bont we het kunnen maken tijdens het optievinken.

Allereerst selecteren we de langere L2H1-uitvoering, waar je 1.936 euro voor moet bijbetalen. Vervolgens staan we voor een belangrijke keuze: het accupakket. We laten het 50 kWh-accupakket links liggen en opteren voor het 75 kWh-accupakket. Het vermogen van 136 pk blijft hiermee hetzelfde, maar de prijs schiet plots ruim 9.000 euro omhoog.

71.705 euro

Voor een metallic of speciale lak betaal je nog eens een kleine 1.150 euro extra. Daarnaast vinken we alle pakketten aan (Auto Airco Pakket, Connected Pakket en eCall Pakket), waarmee de totaalprijs uitkomt op 71.705 euro… voor een Opel.

Goed, dit is een busje. We zijn ook benieuwd hoe prijzig we de duurst mogelijke personenauto van het merk kunnen maken. Daarvoor beginnen we echter niet met de Grandland Plug-in Hybrid, die de hoogste vanafprijs heeft, maar met de Opel Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid. Dit model heeft namelijk meer opties om aan te vinken.

Opel Astra Sports Tourer GSe

Om te beginnen selecteren we voor 8.500 euro de GSe-uitvoering. De plug-in hybride heeft nu een 1,6-liter turbomotor in de neus die het systeemvermogen opkrikt tot 224 pk. Voor 899 euro wijken we af van Crimson Red en kiezen we Cobalt Blue. Ruilen we alcantara bekleding in voor nappaleer, dan stijgt de prijs met nog eens 1.749 euro.

Daarnaast selecteren we alle andere mogelijke opties (Comfort Pakket, IntelliLux Pixel LED verlichting, een 7,4 kW boordlader, het infotainmentpakket en de afneembare trekhaak). De totaalprijs komt daarmee uit op 58.768 euro. Een flinke smak geld, al komt het niet in de buurt bij de duurst mogelijke Volkswagen Golf.