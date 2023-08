Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders opgelet! Hier staat jullie nieuwe auto, de Kia EV5

Waarom we dat zo zeker weten? Omdat Kia in 2022 het bestverkochte merk van Nederland was, met op plek twee en drie van de modellenranglijst de Picanto en de Niro. Deze volledig elektrische Kia EV5 komt dus als geroepen voor ons land.

Kia levert op het moment van schrijven vier elektrische modellen in Nederland: de E-Soul, de Niro EV, de EV6 en binnenkort de grote EV9. Van die laatste heeft de nieuwe Kia EV5 wel wat weg.

Kia EV5 lijkt als twee druppels water op de EV9

Hij oogt groot en stevig, met een fraaie lichtsignatuur aan de voorkant en een opvallende C-stijl. Op het eerste gezicht zie je niet dat de EV5 een stuk compacter is dan de EV9.

Die laatste is meer dan 5 meter lang, bijna 2 meter breed en zo’n 1,8 meter hoog. De Kia EV5, die ruim 4,6 meter lang is, kun je het beste vergelijken met de Sportage. Zijn wielbasis is 2,75 meter. Die van de EV9 zo’n 3,10 meter.

Geïntroduceerd in China, ook naar rest van de wereld

Kia heeft de EV5 geïntroduceerd op de Chengdu Motor Show in China, waar het model ook als eerste op de markt zal komen. De Koreaanse fabrikant heeft echter al bekendgemaakt dat de elektrische SUV ook wereldwijd geleverd gaat worden. Meer details daarover in oktober.

Wat de specificaties zullen zijn van de Europese EV5 is nog niet bekend. In China wordt hij in ieder geval aangedreven door een 218 pk en 310 Nm leverende elektromotor, waarmee hij een (begrensde) top van 185 km/h haalt. De EV5 weegt 1870 kilo.

Kia EV5 komt in druk bezet marktsegment terecht

Chinese autokopers kunnen de Kia EV5 dit jaar al bestellen. De introductie op “geselecteerde wereldwijde markten”, zoals Kia dat noemt, volgt later. Natuurlijk zal Nederland een van die markten zijn.

Wanneer de EV5 hier verschijnt, komt-ie in een druk marktsegment terecht, met daarin onder meer de Nissan Ariya, Skoda Enyaq iV, Tesla Model Y en Volkswagen ID.4.