De Polestar 4 kan straks zelfstandig rijden! Maar niet overal…

Het begrip ‘zelfrijdende auto’s’ is schimmig. Tesla roept al jaren dat zijn modellen autonoom rijden, terwijl dat niet het geval is. Dus hebben we de neiging om deze bewering over de Polestar 4 met een korreltje zou te nemen.

Wat is er aan de hand? Polestar gaat samenwerken met Mobileye, een Israëlische specialist in elektronische rijassistenten (ADAS) en (semi-)autonome systemen. De nieuwe 4 krijgt in de toekomst het zogeheten Chauffeur-systeem van Mobileye, dat de auto deels zelfrijdend maakt.

Polestar 4 nu al in China te koop

Deze week is de 4 in China in de verkoop gegaan. Klanten daar krijgen hun auto waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar. In Europa moeten we nog even op wachten. Begin 2024 is het zover, dan is de 4 ook hier te bestellen.

Chauffeur van Mobileye is niet meteen vanaf het begin beschikbaar. Sterker nog, Polestar noemt niet eens een jaar of een datum voor de introductie ervan. Het Zweedse merk houdt het bij: ‘in de komende jaren’.

Level 4-autonomiteit komt eraan

Wat kan Chauffeur allemaal? Ook bij de omschrijving daarvan houdt Polestar een slag om de arm, want kennelijk is het nog niet zeker allemaal. ‘Naar verwachting’, zo staat er in de persinformatie, zal de 4 ‘eye-off’ autonoom rijden op de snelweg mogelijk maken.

Dat betekent dat je als bestuurder niet op hoeft te letten en de controle aan de auto kunt laten. Volledig zelfrijdend op Level 5 is dat niet. De Polestar 4 blijft ermee steken op Level 4 (autonoom onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde situaties).

Ook zou Chauffeur ‘eye-on’ geautomatiseerd rijden mogelijk maken in andere omgevingen. Welke dat zijn, wordt niet vermeld. Daarmee zou de 4 op Level 3 opereren. De meeste auto’s zitten nu op Level 2, wat betekent dat ze enkele acties zelf kunnen uitvoeren, maar dat er altijd controle nodig is.

Naam nieuwe model is verwarrend

De naam van de 4 is verwarrend. Hij is groter dan de 2 en kleiner dan de 3. Hij is er als Long Range Single Motor (272 pk, 600 kilometer) en als Long Range Dual Motor (544 pk, 564 kilometer). Beide hebben een 102 kWh-batterij, waarvan 94 kWh beschikbaar is.