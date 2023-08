Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de facelift de Mercedes EQA en EQB niet per se beter maakt

De gefacelifte Mercedes EQA 250+ heeft nu een 36 kilometer grotere actieradius en op de EQB is voortaan een trekhaak leverbaar, maar daar houden de verbeteringen wel zo’n beetje op. Want de twee elektrische SUV’s zijn op bepaalde punten helaas ook achteruitgegaan.

Laten we daar dus mee beginnen. In het interieur van de Mercedes EQA en EQB zijn de handige knoppen op de middentunnel, waarmee je het MBUX-infotainmentsysteem kon aansturen, verdwenen. Vanaf nu moet je alles via het touchscreen doen. En dat is, vinden wij, minder gebruiksvriendelijk.

Mercedes EQA en EQB zonder fysieke knoppen

Voorheen hadden de EQA en EQB bovendien fysieke knoppen op het stuurwiel. Helemaal goed, kun je blindelings vinden, niks meer aan doen. Maar Mercedes besloot anders. Beide modellen hebben nu aanraakvlakjes op het stuur. Die zijn priegelig, weten we, en halen je aandacht te lang van de weg.

Het is een nare trend in autoland: het met opzet moeilijker maken van de bediening. Tijdens de persintroductie van de Mercedes E-Klasse spraken we met een technicus, die toegaf dat de aanraakvlakjes allesbehalve ideaal zijn. Mercedes zou fysieke knoppen willen terugbrengen, aldus de man.

Nieuwe ‘grille’ met een sterretjespatroon

Afijn, door naar de rest van de wijzigingen aan de EQA en EQB. Beide hebben een ander front gekregen, met een sterretjespatroon in de ‘grille’. Ook heeft Mercedes zijn designers losgelaten op de achterlichten en de vóór- en achterbumpers.

Grotere actieradius door betere aero en banden

De verschillende aandrijflijnen van de Mercedes EQA en EQB zijn met rust gelaten. Alleen de EQA 250+ kreeg een iets grotere range, van maximaal 524 tot 560 kilometer, maar dat komt door aerodynamische optimalisatie en de toepassing van banden met een lagere rolweerstand.

Optioneel trekhaak voor Mercedes EQB

Voor de EQB met vijf zitplaatsen kan vanaf volgend jaar een trekhaak worden besteld (dus niet op de zevenzitter). De auto is dan gelijk voorzien van ESP met aanhangwagenstabilisatie. De EQB mag 140o kilo trekken en als vierwielaandrijver zelfs 1700 kilo.

Handige Plug & Charge-functionaliteit

Handig is de Plug & Charge-functie. Dat betekent dat de Mercedes EQA en EQB begint te laden op het moment dat de kabel aan het laadstation wordt gekoppeld. Gebruikers hoeven zich niet extra te authenticeren. Het voertuigen en de laadpaal communiceren rechtstreeks via de kabel.

Dolby Atmos in Mercedes EQA en EQB

Tot slot kunnen beide EV’s worden besteld met het optionele Burmester-audiosysteem met Dolby Atmos, wat zorgt voor een indrukwekkende ervaring van geluid in 3D, zo kunnen we je vertellen.