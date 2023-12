Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe BMW X2

De BMW X2 is met de nieuwe modelgeneratie van gedaante veranderd. Nu is het model ook te bestellen. Tijd voor een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Het SUV-aanbod van BMW is vrij overzichtelijk. De X-modellen met oneven getal zijn ‘gewone’ SUV’s en de X-modellen met even getal zijn daarvan de ‘coupéversie’. De BMW X2 was daarop een opvallende uitzondering, maar dat is met de volledig nieuwe modelgeneratie rechtgetrokken. In vertellen we je alles over de nieuwe X2 en de verschillen met de BMW X1, nu nemen we een duik in de prijslijst en stellen we er een samen.

Motoren BMW X2

Bij introductie zijn er vier motorvarianten van de BMW X2. Op volgorde van vermogen zijn dat de sDrive13d, de sDrive20i, de M35i en de volledig elektrische (iX2) xDrive30. Het vermogen varieert van 115 kW (156 pk) (met tijdelijke boost van 14 (19 pk) extra) voor de sDrive20i tot 230 kW (313 pk) voor de BMW iX2 xDrive30. De diesel is ook de minst snelle variant, met een 0-100-tijd van 8,9 seconden en een top van 210 km/u. De iX2 mag dan het krachtigst zijn, hij is niet het snelst. Dat is namelijk de M35i, die in 5,4 seconden de 100 km/u bereikt en doorgaat tot 250 km/u. De BMW iX2 heeft een vaste overbrenging, de brandstofmodellen altijd een zeventrapsautomaat.

Prijzen BMW X2

De vanafprijs van de BMW X2 bedraagt 53.445 euro voor de sDrive20i. Daarna volgt de BMW iX2 xDrive30 met een vanafprijs van 59.353 euro, dicht gevolgd door de sDrive18d die minimaal 61.020 euro. Zoals verwacht is de M35i ruimschoots het duurst, met een vanafprijs van 84.244 euro. Dat bedrag bestaat voor ruim 30 mille uit belastingen, waarvan tweederde bpm is… Toch is dat wel de uitvoering die wij nu kiezen. De BMW X2 wordt gepositioneerd als een sportievere variant van de X1, dus dat willen we dan wel uitproberen.

BMW BMW BMW

BMW BMW BMW

Uitrustingen BMW X2

Een BMW is standaard rijk uitgerust en die lijst gaan we hier echt niet volledig uitschrijven. We houden het bij de highlights: full-led-verlichting, 19-inch lichtmetalen wielen, met leer bekleed sportstuurwiel, BMW Live Cockpit Plus met BMW Curved Display, Parking Assistant inclusief Active Park Distance Control en achteruitrijcamera, cruise control met remfunctie en automatische achterklepbediening.

De door ons gekozen BMW X2 M35i voegt daar onder meer nog aan toe: 20-inch M wielen, een adaptief M-onderstel, M Sportremsysteem, verlichte BMW Iconic Glow nierengrille, het M Aerodynamicapakket, M hoogglans Shadow Line, M achterspoiler, sportstoelen voorin, met leer bekleed M Sportstuur en een Harman Kardon-audiosysteem.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de BMW X2 geleverd in saai wit. Dat geldt voor iedere uitvoering. In het geval van de M35i mogen we voor 1.030 euro extra kiezen uit zwart, twee grijstinten, een opvallend grijsgroen kleurtje, donkerblauw en donkerrood. Voor 1.749 euro is er nog een derde grijstint en voor 2.849 euro zijn de donkerblauwe kleur en een van de grijstinten ook in matte variant leverbaar. Het is misschien wat voorspelbaar, maar de donkerblauwe presentatiekleur staat wat ons betreft het beste. BMW heeft die kleur niet voor niets gekozen om de M-variant te presenteren.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Voor de BMW X2 M35i heb je keuze uit vijf soort wielen. De standaard 20-inch M wielen mag je zonder meerprijs omruilen voor 19-inch exemplaren met een ander design. Voor 160 euro monteert BMW een ander type 20-inch wielen. Voor 854 euro 21-inch velgen, naar keuze met extra veel zwart. Wij houden het bij de standaard 20-inch exemplaren.

BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW

Interieuraankleding

Door naar het interieur van de BMW X2. Standaard ben je omgeven door zwart alcantara in combinatie met net zo zwart kunstleer. Blauwe stiksels zorgen nog voor een beetje kleur. Voor 863 euro extra mag je kiezen uit de bekledingskleuren donkerbruin, wit, beige, zwart (zonder alcantara) of (deels) felrood. Voor 1.932 euro krijg je echt leer, met keuze uit zwart, beige en donkerbruin. Wij gaan voor de kunstleervariant die BMW Atlas Grey met Smoke White noemt.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Dan zijn er nog de interieurlijsten. Standaard is aluminium met zeshoekjespatroon. Optioneel zijn lijsten in hoogglans zwart (245 euro), aluminium met gaaspatroon (374 euro) en aluminium met grafische accenten (ook 374 euro). Wij gaan voor de grafische accenten, eens wat anders.

BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW

Pakketten en losse opties

Dan komen we bij de optiepakketten. Er zijn het Premium Pack (1.794 euro), het Innovation Pack (3.494 euro) en het M Sportpakket Pro (1.995 euro). Het eerste omvat onder meer adaptieve koplampen, automatisch dimmende spiegels, Comfort Access (sleutelloze toegang) en geluidswerend glas. Het Innovation Pack omvat min of meer hetzelfde, plus een head-up display, het BMW Live Cockpit Professional infotainmentsysteem en Parking Assistant Plus. Het M Sportpakket Pro biedt meer zwarte accenten, M Sportstoelen voorin, rode remklauwen en gordels met M-striping. Het Sportpakket Pro kan niet gecombineerd met onze bekledingkeuze, dus dan houden we het maar bij het Innovation Pack.

Overige losse opties zijn nog onder meer stuurverwarming (202 euro), stoelverwarming voorin (373 euro), een massagefunctie voor de voorstoelen (510 euro), elektrische stoelverstelling (907 euro), de M hoogglans Shadow Line (267 euro), Personal eSIM (325 euro), een glazen panoramadak (1.420 euro) en extra rijassistenten (640 of 854 euro, afhankelijk van pakket). Wij houden het bij de stuur- en stoelverwarming en de Shadow Line.

De BMW X2 zelf samenstellen

Onze BMW X2 M35i kost inclusief de geselecteerde opties 91.418 euro. Hou zou jij de nieuwe BMW X2 samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden en bijbehorende prijzen in de configurator op www.bmw.nl.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW